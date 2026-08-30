Не только бандура и трембита: 5 необычных украинских инструментов, о которых мало кто знает

Бандуру и трембиту знают, пожалуй, все. В то же время украинская музыкальная традиция гораздо богаче, а некоторые народные инструменты сегодня известны лишь немногим.

Некоторые из них использовались во время праздников и обрядов, другие – пастухами в Карпатах или казаками. 24 Канал рассказывает о 5 необычных украинских инструментах, которые определенно заслуживают внимания.

Бугай

Бугай – это фрикционный народный инструмент, который по звучанию напоминает рев бугая (быка). Именно отсюда и происходит его название.

На вид бугай напоминает небольшую деревянную бочку или бочонок. Одно отверстие обтягивают кожей, а в ее центре закрепляют пучок конского волоса. Музыкант смачивает руки водой, а затем дергает за волосы – так мембрана начинает вибрировать и издает характерный низкий звук.

Сегодня бугай можно услышать не только в фольклорных коллективах. Его используют и современные музыканты. В частности, многие могли слышать звучание этого инструмента в песне "Vidlik" группы ONUKA, где он стал основой басовой партии.

Как звучит бугай: смотрите видео

Дримба

Дримба – небольшой металлический инструмент с рамкой и упругим язычком. Во время игры его держат у рта, а язычок приводят в движение пальцем. Ротовая полость при этом работает как резонатор, изменяя тембр звука.

Как звучит дримба: смотрите видео

Дримба особенно тесно связана с музыкальной традицией Гуцульщины. В основном на дримбе играла мать, обучая детей традиционным танцам. Однако с появлением магнитофонов в XX веке дримба вышла из широкого употребления в регионе.

Зозуля

Кукушка – небольшой свистульный инструмент, который на Гуцульщине является одной из разновидностей традиционных глиняных свистулек. Ее название связано с характерным звучанием, напоминающим голос кукушки. Такие инструменты могли служить как музыкальными инструментами, так и детскими игрушками.

Как звучит зозуля: смотрите видео

Сегодня зозулю и другие свистящие инструменты можно услышать в профессиональном исполнении и в ансамблях народных инструментов.

Флояра

Флояра – разновидность открытой флейты, распространенная прежде всего в Карпатах. В отличие от обычной сопилки, она не имеет свистящего устройства: исполнитель направляет струю воздуха непосредственно на край открытой трубки.

Как звучит флояра: смотрите видео

Традиционный вариант имеет шесть игровых отверстий. Флояру связывают прежде всего с пастушьей музыкой Карпат. На таких открытых свирелях играли пастухи. Сегодня звучание флояры нередко можно услышать в видео, посвященных Карпатам и Гуцульщине.

Тулумбас

Тулумбас – это казацкая разновидность литавр, что имеет форму медной или деревянной чаши-казана, обтянутой с открытой стороны кожей.

Как сообщает "Энциклопедия современной Украины", для казаков тулумбас был не просто музыкальным инструментом. Его использовали в качестве сигнального средства: удары могли созывать казаков на Раду, подавать сигнал "в бой" или привлекать внимание к важному событию. Во время сражения звучание тулумбасов также использовали для имитации грохота канонады.

Как звучит тулумбас: смотрите видео

Особое значение тулумбасы имели в Запорожской Сечи. Их считают одним из символических атрибутов высшей казацкой власти – наряду с хоругвью, булавой и печатью.