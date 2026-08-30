Деякі з них використовували під час свят і обрядів, інші – пастухи в Карпатах або козаки. 24 Канал розповідає про 5 незвичних українських інструментів, які точно варті уваги.

Бугай

Бугай – це фрикційний народний інструмент, який за звучанням нагадує ревіння бугая (бика). Саме від цього й походить його назва.

На вигляд бугай нагадує невелику дерев'яну діжку або барило. Один отвір обтягують шкірою, а в її центрі закріплюють пучок кінського волосся. Музикант змочує руки водою, а потім смикає за волосся – так мембрана починає вібрувати й утворює характерний низький звук.

Сьогодні бугай можна почути не лише у фольклорних колективах. Його використовують і сучасні музиканти. Зокрема, багато хто міг чути звучання цього інструмента в пісні "Vidlik" гурту ONUKA, де він став основою басової партії.

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Як звучить бугай: дивіться відео

Дримба

Дримба – невеликий металевий інструмент із рамкою та пружним язичком. Під час гри його тримають біля рота, а язичок приводять у рух пальцем. Ротова порожнина при цьому працює як резонатор, змінюючи тембр звуку.

Як звучить дримба: дивіться відео

Дримба особливо міцно пов'язана з музичною традицією Гуцульщини. Переважно на дримбі грала мати, навчаючи дітей традиційним танцям. Однак із появою магнітофонів у XX столітті дримба вийшла із широкого вжитку в регіоні.

Зозуля

Зозуля – невеликий свистковий інструмент, який на Гуцульщині є одним із різновидів традиційних глиняних свистунців. Її назва пов'язана з характерним звучанням, що нагадує голос зозулі. Такі інструменти могли бути як музичними, так і дитячими іграшками.

Як звучить зозуля: дивіться відео

Сьогодні зозулю та інші свисткові інструменти можна почути у професійному виконанні та ансамблях народних інструментів.

Флояра

Флояра – різновид відкритої флейти, поширений передусім у Карпатах. На відміну від звичайної сопілки, вона не має свисткового пристрою: виконавець спрямовує струмінь повітря безпосередньо на край відкритої трубки.

Як звучить флояра: дивіться відео

Традиційний варіант має шість ігрових отворів. Флояру пов'язують передусім із пастушою музикою Карпат. На таких відкритих сопілках грали пастухи. Сьогодні звучання флояри нерідко можна почути у відео, присвячених Карпатам та Гуцульщині.

Тулумбас

Тулумбас – це козацький різновид литавр, що має форму мідної чи дерев'яної чаші-казана, обтягнутої з відкритого боку шкірою.

Як повідомляє Енциклопедія сучасної України, для козаків тулумбас був не просто музичним інструментом. Його використовували як сигнальний засіб: удари могли скликати козаків на раду, подавати сигнал "до бою" або привертати увагу до важливої події. Під час битви звучання тулумбасів також використовували для імітації гуркоту канонади.

Як звучить Тулумбас: дивіться відео

Особливе значення тулумбаси мали в Запорозькій Січі. Їх вважають одним із символічних атрибутів найвищої козацької влади – поряд із хоругвою, булавою та печаткою.