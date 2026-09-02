Украинские слова, вошедшие в другие языки: 10 неожиданных примеров

Украинская культура и язык уже на протяжении многих веков оказывают активное влияние на весь мир, оставляя свой след в словарях разных народов.

Некоторые заимствования вполне логичны, например названия национальных блюд или танцев, однако другие слова преодолели тысячи километров и вошли в обиход иностранцев в совершенно неожиданных формах.

Мировое признание украинской

Главным кулинарным послом Украины в мире стал борщ. Это слово вошло в английский (borscht), немецкий (Borschtsch), польский (barszcz) и румынский (borș) языки.

В англоязычную среду оно попало в конце XIX века вместе с волнами миграции, а сегодня официально закреплено в мировой культуре благодаря статусу наследия ЮНЕСКО.

Наряду с кулинарией мир перенял и украинское искусство. Слово "гопак" (hopak) сегодня является международным терминологическим интернационализмом. Поскольку в западных культурах не было аналогов танца, сочетающего в себе сложную акробатику и элементы казацкой боевой подготовки, иностранные языки переняли его методом прямой транслитерации.

Еще одним кулинарным экспортом стало слово "повидло" (povidla), которое прочно закрепилось в польском и чешском языках, а также в австрийском диалекте немецкого языка (powidl).

Трансатлантический скачок украинского быта

Одним из самых неожиданных является трансатлантический скачок слова "баняк" (banyak), которое сегодня можно услышать в канадском английском. Украинские эмигранты привезли этот бытовой термин в фермерские провинции Канады.

Там большой глубокий котел настолько пришелся по душе местным жителям, что впоследствии в канадском сленге "баняком" стали иронично называть старые автомобили или "пустую" голову.

Термины, вышедшие за пределы Украины

Украинская природа также диктовала свои термины европейской науке. Описывая бескрайние южные равнины и уникальную экосистему Дикого Поля в XVIII–XIX веках, европейские географы заимствовали слово "степь". Через французское посредничество (steppe) оно стало официальным международным географическим термином, вытеснив привычные для Запада названия вроде prairies.

Военное прошлое нашей страны также нашло отражение в иностранной лексике через слово "ватага" (wataha), которое вошло в польский язык во времена казацких войн. Изначально оно означало мобильный казацкий отряд или промысловую группу людей.

Со временем в польском языке произошел семантический сдвиг, и сегодня этим словом чаще всего называют стаю волков или шумную компанию.

Лингвистический обмен с ближайшими соседями

Наиболее тесные языковые связи исторически сложились с соседней Польшей, где украинские слова стали абсолютно литературной нормой. Например, названия популярных культур гречка (hreczka) и черешня (czereśnia) пришли в польский язык именно с украинских земель благодаря активной торговле и развитому садоводству.

При этом украинское "гречка" под названием hrișcă прижилось и в Румынии.

Бытовые связи приграничных регионов привели в польский язык слово "тыква" (garbuz), которое часто используют наравне с аутентичным "dynia". Кроме того, польский язык заимствовал украинское слово "пасека" (pasieka).

Это связано с тем, что украинцы исторически были лидерами пчеловодства и изобрели первый в мире рамковый улей, благодаря чему терминологию этого промысла переняли и другие славянские народы.