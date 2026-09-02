Деякі запозичення є цілком логічними, як-от назви національних страв чи танців, проте інші слова подолали тисячі кілометрів і закріпилися в іноземному побуті в геть неочікуваних формах.

Світове визнання українського

Головним кулінарним амбасадором України у світі став борщ. Це слово увійшло до англійської (borscht), німецької (Borschtsch), польської (barszcz) та румунської (borș) мов.

В англомовне середовище воно потрапило наприкінці XIX століття з хвилями міграції, а сьогодні офіційно закріплене у світовій культурі завдяки статусу спадщини ЮНЕСКО.

Разом із кулінарією світ запозичив і українське мистецтво. Слово гопак (hopak) сьогодні є міжнародним термінологічним інтернаціоналізмом. Оскільки в західних культурах не було аналогів танцю, що поєднує в собі складну акробатику та елементи козацького бойового вишколу, іноземні мови перейняли його методом прямої транслітерації.

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Ще одним кулінарним експортом стало слово повидло (povidla), яке міцно закріпилося в польській та чеській мовах, а також в австрійському діалекті німецької мови (powidl).

Трансатлантичний стрибок українського побуту

Одним із найнесподіваніших є трансатлантичний стрибок слова баняк (banyak), яке сьогодні можна почути в канадській англійській. Українські емігранти привезли цей побутовий термін до фермерських провінцій Канади.

Там великий глибокий казан настільки припав до душі місцевим, що згодом у канадському сленгу "баняком" почали іронічно називати старі автомобілі або "порожню" голову.

Терміни, які вийшли за межі України

Українська природа також диктувала свої терміни європейській науці. Описуючи неосяжні південні рівнини та унікальну екосистему Дикого Поля у XVIII–XIX століттях, європейські географи запозичили слово степ. Через французьке посередництво (steppe) воно стало офіційним міжнародним географічним терміном, витіснивши звичні для Заходу назви на кшталт prairies.

Військове минуле нашої країни також відобразилося в іноземній лексиці через слово ватага (wataha), яке увійшло в польську мову за часів козацьких воєн. Початково воно означало мобільний козацький загін або промислову групу людей.

З часом у польській мові відбувся семантичний зсув, і сьогодні цим словом найчастіше називають зграю вовків або гучну компанію.

Лінгвістичний обмін із найближчими сусідами

Найтісніші мовні зв'язки історично склалися із сусідньою Польщею, де українські слова стали абсолютно літературною нормою. Наприклад, назви популярних культур гречка (hreczka) та черешня (czereśnia) прийшли в польську мову саме з українських земель через активну торгівлю та розвинуте садівництво.

При цьому українська "гречка" під назвою hrișcă прижилася і в Румунії.

Побутові зв'язки прикордонних регіонів привели в польську мову слово гарбуз (garbuz), яке часто використовують нарівні з автентичним dynia. Крім того, польська мова запозичила українське слово пасіка (pasieka).

Це пов'язано з тим, що українці історично були лідерами бджільництва та винайшли перший у світі рамковий вулик, через що термінологію цього промислу перейняли й інші слов'янські народи.