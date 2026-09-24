Ни одна из них не отмечена на карте: во Львове есть улица с 7 названиями

Во Львове есть улица, у которой сразу семь названий. Интересно, что ни одно из них вы не найдете на карте.

Эта небольшая улочка расположена в историческом центре города. О том, почему она получила сразу семь названий, рассказывает MyLviv.City.

Как во Львове появилась улица с несколькими названиями

На пересечении улиц Братьев Рогатинцев и Валовой во Львове находится небольшая улочка, которая имеет сразу семь названий. Все они посвящены известным кинорежиссерам. Среди них – Чарли Чаплин, Федерико Феллини, Андрей Тарковский, Ингмар Бергман, Юрий Ильенко, Сергей Параджанов и Франсуа Трюффо.

Эти имена можно увидеть на табличках, установленных одна над другой на стене одного из домов. Появились они благодаря фестивалю независимого кино "КиноЛев", который проводился во Львове с 2006 по 2014 год.

Во Львове есть улица с несколькими названиями / Фото "То есть Львов"

Одной из традиций фестиваля был выбор почетного патрона – выдающегося кинорежиссера, чей вклад в мировой кинематограф имел особое значение. В честь каждого творца на стене устанавливали новую табличку. Так со временем небольшая улочка в центре Львова получила сразу семь необычных "названий".

Каково же на самом деле название этой улицы

Несмотря на таблички с именами кинорежиссеров, официально улица называется Архивной. У нее нет собственных домовых номеров, поскольку все здания вдоль нее относятся к адресам соседних улиц – Братьев Рогатинцев и Валовой.

История этой улочки уходит корнями в конец XVIII века. На старых картах ее обозначали как Бернардинскую верхнюю и Бернардинскую поперечную. Названия были связаны с расположенным рядом монастырем бернардинцев.

Где находится улица Архивная во Львове: смотрите на карте

В 1946 году улица получила название "Валовая боковая". А в 1993 году ей дали современное название – "Архивная". Оно связано со Львовским областным архивом, который расположен в здании бывшего Бернардинского монастыря.

Поэтому 7 табличек на стене – это не официальные названия улицы, а своеобразная традиция, связанная с "КиноЛьвом".