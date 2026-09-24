Ця маленька вуличка розташована в історичному центрі міста. Про те, чому вона отримала одразу сім назв, розповідає MyLviv.City.

Як у Львові виникла вулиця із декількома назвами

На перетині вулиць Братів Рогатинців та Валової у Львові є невелика вуличка, яка має одразу сім назв. Усі вони присвячені відомим кінорежисерам. Серед них – Чарлі Чаплін, Федеріко Фелліні, Андрій Тарковський, Інгмар Бергман, Юрій Іллєнко, Сергій Параджанов та Франсуа Трюффо.

Ці імена можна побачити на табличках, встановлених одна над одною на стіні одного з будинків. З'явилися вони завдяки фестивалю незалежного кіно "КіноЛев", який проводили у Львові з 2006 по 2014 рік.

У Львові є вулиця із декількома назвами / Фото "То є Львів"

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Однією з традицій фестивалю був вибір почесного патрона – видатного кінорежисера, чий внесок у світовий кінематограф мав особливе значення. На честь кожного митця на стіні встановлювали нову табличку. Так з часом невелика вуличка в центрі Львова отримала одразу сім незвичайних "назв".

Яка ж насправді назва цієї вулиці

Попри таблички з іменами кінорежисерів, офіційно вулиця називається Архівною. Вона не має власних будинкових номерів, оскільки всі будівлі вздовж неї належать до адрес сусідніх вулиць – Братів Рогатинців та Валової.

Історія цієї вулички сягає кінця XVIII століття. На старих картах її позначали як Бернардинську вищу та Бернардинську поперечну. Назви були пов'язані з розташованим поруч монастирем бернардинців.

Де розташована вулиця Архівна у Львові: дивіться на карті

У 1946 році вулиця отримала назву Валова бічна. А у 1993 році їй дали сучасну назву – Архівна. Вона пов'язана з Львівським обласним архівом, який розташований у будівлі колишнього Бернардинського монастиря.

Тож 7 табличок на стіні – це не офіційні назви вулиці, а своєрідна традиція, пов'язана з "КіноЛевом".