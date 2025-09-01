В Киеве в Sapience Music Bar состоялась благотворительная презентация свежего издания "Книга-путешествие. Украинцы" от издательства "Книголав". Это событие посетили и знаменитости.

Авторы сборника рассказали о тех, кто родился в определенном регионе, кто приехал и оставил там след, а также о тех, кто покинул родную землю, но навсегда сохранил ее в сердце. Деталями события с 24 Каналом поделилось издательство "Книголав".

Интересно Почему "Симпсоны" желтые: автор мультсериала раскрыл правду о необычном виде героев

Что происходило на мероприятии?

Среди гостей мероприятия была и героиня книги Екатерина Павленко, которая поделилась, с ведущей вечера Натальей Тур, теплыми воспоминаниями о детстве на Черниговщине.

Атмосферными воспоминаниями о родном Харькове поделились две землячки - актриса Любава Грешнова и ведущая Оксана Гутцайт.

Пусть тебя любят так сильно, как харьковчане любят Харьков,

– поделилась щемящей фразой во время разговора Грешнова.

Кристина Горняк рассказала о смешной неприятности с мороженым в родном Ужгороде. Дело в том, что однажды сверстники-ромы будущей инфлюенсерки нагло выманили у нее мороженое. Такую наглость Горняк помнит до сих пор. А вот у Оксаны Лавренюк галицкое детство было спокойнее, кроме историй из него, актриса также зачитала отрывок из знаковой для себя книги "Кофе с Кардамоном".

Атмосфера вечера была по-настоящему вдохновенной и теплой. Я всегда с радостью присоединяюсь к благотворительным событиям, ведь убеждена: культура и литература имеют силу объединять людей и открывать для них новые смыслы. Такие встречи важны, потому что они помогают нам не только вспомнить свои корни, но и почувствовать, что Украина живет в каждом из нас – независимо от того, где мы находимся,

– прокомментировала Елена Лавренюк.

Закончили вечер песнями от буковинки Марты Адамчук, которая рассказала о многокультурности ее края.

Благодаря этому вечеру, я в очередной раз окунулась в воспоминания о родной Буковине. Земля, на которой мы родились – является нашей базой, которая дает опору в жизни. Кроме этого, было круто услышать интересные истории других гостей об их родных местах. Ну и очень важно, что этот вечер сопровождала благотворительная инициатива,

– искренне делится Марта Адамчук.

Гости презентации "Книги-путешествия" / Фото издательства "Книголав"

Событие также посетили: Валерия Толочина, Слава Соломка, Юлия Зорий, Марта Адамчук, Александр Швайка, Елена Шершнева, Сергей Халус, Игорь Донских, Ульяна Ройс, Оксана Кучма, Ульяна Шуба, Катя Сташко и другие. Партнерами события стали бренд AZNAURI, медиа Единая, проект ГеройCAR, Green Penguin.

Презентация проходила при поддержке Дивизиона артрозведки отдельной артиллерийской бригады Национальной Гвардии. На событии были собраны средства для бойцов дивизиона, которые выполняют боевые задачи на Покровском и Купянском направлении.