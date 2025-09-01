Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Почему персонажи в "Симпсонах" желтые?

По словам создателя культового американского мультсериала, существует особая причина, почему Гомер, Мардж, Барт, Лиза, Мэгги и другие герои имеют ярко-желтую кожу.

Грейнинг рассказал, что на этапе разработки мультсериала его команда стремилась создать что-то оригинальное и отличное от конкурентов. Именно тогда и появилась идея придать персонажам необычную окраску.

Одна из аниматоров предложила желтый оттенок, и как только Грейнинг увидел результат, сразу понял, что это именно то, что нужно.

Грейнинг объяснил, почему персонажи в "Симпсонах" желтые / Фото с Facebook-страницы "Симпсонов"

Такой выбор цвета не только делал героев узнаваемыми, но и помогал им выделяться среди других мультфильмов.

"Когда вы переключаете каналы и видите вспышку желтого цвета, вы знаете, что смотрите "Симпсонов", – подчеркнул автор мультсериала.

Как долго длится мультсериал "Симпсоны" Мультсериал "Симпсоны" впервые вышел на экраны в 1989 году и до сих пор продолжается. На сегодня он насчитывает почти 800 эпизодов и 36 сезонов, что делает его одним из самых длинных сериалов в истории телевидения.

