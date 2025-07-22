Но на самом деле этот громкий инцидент никак не связан с мультсериалом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

Читайте также "Симпсоны" пугают точностью своих пророчеств: 7 жутких предсказаний, которые стали реальностью

Что известно о скандале с СЕО Astronomer?

Видео, на котором СЕО IT-компании Astronomer Энди Байрон обнимается с женщиной на концерте Coldplay, стало вирусным в соцсетях. По данным СМИ, это была не его жена, а руководитель отдела кадров компании Кристин Кебот. После скандала Байрон подал заявление об увольнении, а компания подчеркнула важность соблюдения стандартов поведения и ответственности среди лидеров компании.

Предусмотрели ли это в "Симпсонах"?

В сети появились предположения, что этот курьезный инцидент якобы предусмотрели в "Симпсонах". В некоторых сообщениях даже публиковали изображения двух персонажей мультсериала в позе, похожей на ту, в которой оказались Энди и Кристин.

Есть ли что-то, чего не знают Симпсоны!!!



Tech CEO Andy Byron's SECRET relationship with HR head Kristin Cabot EXPOSED after Coldplay concert & the internet did its thing pic.twitter.com/DonSdAjUQs - Louisiana_Vigilante (@411Louisiana) 18 июля, 2025

Но правда заключается в том, что изображения, которые сейчас активно распространяют в сети, на самом деле сгенерированы искусственным интеллектом и не являются реальными кадрами из мультсериала.

Фактчекеры из IBTimes и WION опровергли версию о предсказаниях. "Мы пишем сатиру, не пророчества. Любое сходство является чистой случайностью", – подчеркнул сценарист сериала Аль Джин.