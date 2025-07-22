Та насправді цей гучний інцидент ніяк не пов'язаний з мультсеріалом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

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Що відомо про скандал з СЕО Astronomer?

Відео, на якому СЕО IT-компанії Astronomer Енді Байрон обіймається з жінкою на концерті Coldplay, стало вірусним у соцмережах. За даними ЗМІ, це була не його дружина, а керівниця відділу кадрів компанії Крістін Кебот. Після скандалу Байрон подав заяву про звільнення, а компанія наголосила на важливості дотримання стандартів поведінки та відповідальності серед лідерів компанії.

Чи передбачили це у "Сімпсонах"?

У мережі з'явилися припущення, що цей курйозний інцидент нібито передбачили у "Сімпсонах". У деяких дописах навіть публікували зображення двох персонажів мультсеріалу в позі, схожій на ту, в якій опинилися Енді та Крістін.

Is there anything the Simpsons don’t know!!



Tech CEO Andy Byron's SECRET relationship with HR head Kristin Cabot EXPOSED after Coldplay concert & the Internet did its thing pic.twitter.com/DonSdAjUQs — Louisiana_Vigilante (@411Louisiana) July 18, 2025

Та правда полягає у тому, що зображення, які зараз активно поширюють у мережі, насправді згенеровані штучним інтелектом і не є реальними кадрами з мультсеріалу.

Фактчекери з IBTimes та WION спростували версію про передбачення. "Ми пишемо сатиру, не пророцтва. Будь-яка схожість є чистою випадковістю", – наголосив сценарист серіалу Аль Джін.

Раніше ми писали про теорію, що фігурки Лабубу пов'язані з демоном Пазузу, якого згадують у "Сімпсонах". І хоча жодних доказів немає, люди масово спалюють ці іграшки.