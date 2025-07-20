Рада директорів компанії прийняла його заяву та розпочне пошук наступного генерального директора. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про відставку Байрона?

У середу, 16 липня, на концерті Coldplay у Фоксборо фан-камера зняла Байрона в обіймах з жінкою. Коли пара помітила, що їх знімають, вони швидко відсторонилися один від одного і сховали обличчя від камери.

За даними CNN, тією жінкою була керівниця відділу кадрів вищезгаданої компанії Крістін Кебот. Astronomer заявила, що Енді Байрон "не робив жодних заяв". Виданню теж не вдалося зв'язатися з ним.

Astronomer відданий цінностям і культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Від наших лідерів очікують встановлення стандартів поведінки та відповідальності, але останнім часом ці стандарти не дотримувалися,

– йшлося в заяві компанії.

До слова, профіль Байрона на Linkedin вже недоступний. Окрім того, дружина Енді Байрона Меган, видалила свою сторінку з фейсбуку, пише Page Six. Перед цим вона прибрала прізвище чоловіка зі свого профілю.