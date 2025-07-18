Енді Байрон, генеральний директор технологічної компанії Astronomer, несподівано опинився в центрі гучного скандалу після того, як під час концерту Coldplay камери застали його в ніжних обіймах колеги-коханки – Крістін Кебот. Ця ситуація спричинила шквал обговорень про ймовірний службовий роман топменеджера та потенційні наслідки як для його родини, так і для бізнесу. Та що там казати, на скандал уже відреагував навіть Ілон Маск.

24 Канал зібрав інформацію про скандальний інцидент на концерті, а також про сімʼю та компанію Байрона в медіа – зокрема у Mint, The Independent, NDTV.

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Хто такий Енді Байрон і що відомо про Astronomer?

Байрон – досвідчений американський топ-менеджер у сфері технологій. Нині він обіймає посаду генерального директора стартапу Astronomer – платформи для управління потоками даних, що допомагає бізнесам налагоджувати свої дата-пайплайни.

Байрон очолив Astronomer у липні 2023 року та сприяв стрімкому зростанню компанії. За оцінками, капіталізація Astronomer уже перевищує 1 мільярд доларів.



Енді Байрон / Фото з соцмереж чоловіка

Astronomer – американська технологічна компанія, що спеціалізується на інфраструктурі для обробки даних і є одним із головних рушіїв розвитку Apache Airflow – популярної open source-системи для керування дата-пайплайнами. Компанія пропонує власну платформу під назвою Astro, яка дозволяє будувати, запускати та масштабувати процеси обробки даних у хмарі. Astronomer активно розвиває екосистему Airflow – компанія відповідає за її офіційні релізи, а також надає технічну підтримку тисячам датаінженерів по всьому світу. За даними з офіційного сайту, продукт компанії щороку має понад 300 мільйонів завантажень і користується активною спільнотою з десятків тисяч учасників.



На посаді в Astronomer Байрон зосередився на масштабуванні хмарної платформи Astro та розширенні глобальної присутності компанії. У травні 2025 року Astronomer залучила 93 мільйони доларів інвестицій від таких гравців, як Bain Capital Ventures, Insight Partners і Salesforce Ventures, що свідчить про високу оцінку компанії на ринку хмарних датаінструментів.

До приходу в Astronomer Байрон зробив кар’єру в низці інших технологічних фірм. Він обіймав керівні посади в компаніях Lacework, Fuze, BMC Software, BladeLogic та інших. Особливо помітним був його внесок у розвиток стартапу з кібербезпеки Cybereason, де на посаді директора з доходів (Chief Revenue Officer) Байрон збільшив річний підписний дохід з 5 мільйонів до понад 70 мільйонів доларів, а ринкова оцінка компанії зросла до 1 мільярда доларів.

Водночас його стиль керівництва деякі колишні колеги називали надто агресивним або навіть токсичним – через жорсткий тиск, який 50-річний менеджер міг чинити на підлеглих заради досягнення цілей.



Меган Керріган Байрон з дитиною / Фото з соцмереж

Що відомо про сім'ю та особисте життя Байронів Енді Байрон одружений – його дружина Меган Керріган Байрон працює заступницею директора приватної школи Bancroft. Подружжя мешкає в Нью-Йорку та виховує двох дітей.



До недавнього часу Меган публічно носила подвійне прізвище (Керріган-Байрон), проте після скандалу дружина у соцмережах – зокрема, на Facebook – прибрала зі свого профілю прізвище чоловіка. Такий крок очевидно виглядає як натяк на сімейну кризу та навіть на можливе розлучення пари.

Скандал на концерті Coldplay

Скандальний епізод стався під час концерту британського гурту Coldplay цього тижня на стадіоні Gillette Stadium у Бостоні. Під час шоу музиканти задіяли традиційну "камеру поцілунків" (kiss cam), і її об’єктив випадково зупинився на парі, якою виявилися Байрон та його колега, директорка HR Astronomer Крістін Кебот. На великому екранi було видно, як CEO обіймає підлеглу, поклавши руки їй на талію.

Обійми Енді Байрона на концерті Coldplay: дивіться відео

Коли пара усвідомила, що їх транслюють на весь стадіон, обидва явно знітилися: Байрон похапцем відвернувся, намагаючись вийти з кадру, а Кебот прикрила обличчя руками. Лідер Coldplay Кріс Мартін також помітив ніякову пару на екрані. Спостерігаючи їхню реакцію, музикант пожартував зі сцени:

О, гляньте на цих двох… або в них роман, або вони дуже сором’язливі,

– виголосив Мартін у мікрофон.

Його жарт викликав сміх та оплески публіки, тоді як спантеличені Байрон і Кебот, схоже, негайно поспішили відвести погляд і відійти вбік.

Що відомо про Кебот Крістін Кебот Колега та коханка Байрона, почала працювати в Astronomer у листопаді 2024 року на посаді Chief People Officer – директорки з кадрів. До цього вона обіймала аналогічну посаду в Neo4j (з січня 2021-го до жовтня 2024 року), де під її керівництвом чисельність компанії зросла від 225 до 900 співробітників. Раніше вона працювала у ObserveIT, який пізніше придбала Proofpoint, а також у Publicis Groupe, Razorfish Global, DigitasLBi та інших компаніях. Кебот має ступінь бакалавра в галузі політології коледжу Геттісберг.



У медіа зазначається, що Кебот інколи використовує прізвище Торнбі, що свідчить про наявність чоловіка. Однак чи вони досі є подружжям – невідомо, а чутки про дитину, розлучення та аліменти походять із непідтверджених джерел.

Реакція та наслідки

Відео з несподіваним "викриттям" CEO миттєво розлетілося мережею, зібравши мільйони переглядів у соцмережах. Інтернет-користувачі швидко ідентифікували пару на відео і з’ясували, що обидвоє перебувають у шлюбі – але не один з одним.

У коментарях багато хто висловлював співчуття дружині Байрона, а сам інцидент навіть охрестили гучним тегом #ColdplayGate.

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До обговорення долучилися і публічні особи – зокрема, Ілон Маск відреагував у X.

— Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2025

Сам Енді Байрон на тлі скандалу вирішив піти у тінь – 17 липня він видалив свій профіль у LinkedIn і жодних публічних коментарів від нього не надходило. Astronomer також утрималася від офіційних заяв щодо поведінки свого CEO.

Ба більше, співзасновник компанії Рай Вокер публічно дистанціювався від цієї історії, нагадавши в X, що залишив Astronomer ще в 2022 році і не має жодної інформації про інцидент ColdplayGate.

Станом на зараз ні Байрон, ні Кебот прямо не коментували ситуацію. За розвитком подій уважно стежать як технологічна спільнота, так і широка публіка – якими ж будуть подальші кроки учасників цього цікавого інциденту.