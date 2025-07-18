Энди Байрон, генеральный директор технологической компании Astronomer, неожиданно оказался в центре громкого скандала после того, как во время концерта Coldplay камеры застали его в нежных объятиях коллеги-любовницы – Кристин Кебот. Эта ситуация вызвала шквал обсуждений о вероятном служебном романе топ-менеджера и потенциальных последствиях как для его семьи, так и для бизнеса. Да что там говорить, на скандал уже отреагировал даже Илон Маск.

24 Канал собрал информацию о скандальном инциденте на концерте, а также о семье и компании Байрона в медиа – в частности в Mint, The Independent, NDTV.

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Кто такой Энди Байрон и что известно об Astronomer?

Байрон – опытный американский топ-менеджер в сфере технологий. Сейчас он занимает должность генерального директора стартапа Astronomer – платформы для управления потоками данных, что помогает бизнесам налаживать свои дата-пайплайны.

Байрон возглавил Astronomer в июле 2023 года и способствовал стремительному росту компании. По оценкам, капитализация Astronomer уже превышает 1 миллиард долларов.



Энди Байрон / Фото из соцсетей мужчины

Astronomer – американская технологическая компания, специализирующаяся на инфраструктуре для обработки данных и является одним из главных двигателей развития Apache Airflow – популярной open source-системы для управления дата-пайплайнами. Компания предлагает собственную платформу под названием Astro, которая позволяет строить, запускать и масштабировать процессы обработки данных в облаке. Astronomer активно развивает экосистему Airflow – компания отвечает за ее официальные релизы, а также оказывает техническую поддержку тысячам датаинженеров по всему миру. По данным с официального сайта, продукт компании ежегодно имеет более 300 миллионов загрузок и пользуется активным сообществом из десятков тысяч участников.



На должности в Astronomer Байрон сосредоточился на масштабировании облачной платформы Astro и расширении глобального присутствия компании. В мае 2025 года Astronomer привлекла 93 миллиона долларов инвестиций от таких игроков, как Bain Capital Ventures, Insight Partners и Salesforce Ventures, что свидетельствует о высокой оценке компании на рынке облачных датаинструментов.

До прихода в Astronomer Байрон сделал карьеру в ряде других технологических фирм. Он занимал руководящие должности в компаниях Lacework, Fuze, BMC Software, BladeLogic и других. Особенно заметным был его вклад в развитие стартапа по кибербезопасности Cybereason, где в должности директора по доходам (Chief Revenue Officer) Байрон увеличил годовой подписной доход с 5 миллионов до более 70 миллионов долларов, а рыночная оценка компании выросла до 1 миллиарда долларов.

В то же время его стиль руководства некоторые бывшие коллеги называли слишком агрессивным или даже токсичным – из-за жесткого давления, которое 50-летний менеджер мог оказывать на подчиненных ради достижения целей.



Меган Кэрриган Байрон с ребенком / Фото из соцсетей

Что известно о семье и личной жизни Байронов Энди Байрон женат – его жена Меган Кэрриган Байрон работает заместителем директора частной школы Bancroft. Супруги живут в Нью-Йорке и воспитывают двоих детей.



До недавнего времени Меган публично носила двойную фамилию (Кэрриган-Байрон), однако после скандала жена в соцсетях – в частности, на Facebook – убрала из своего профиля фамилию мужа. Такой шаг очевидно выглядит как намек на семейный кризис и даже на возможный развод пары.

Скандал на концерте Coldplay

Скандальный эпизод произошел во время концерта британской группы Coldplay на этой неделе на стадионе Gillette Stadium в Бостоне. Во время шоу музыканты задействовали традиционную "камеру поцелуев" (kiss cam), и ее объектив случайно остановился на паре, которой оказались Байрон и его коллега, директор HR Astronomer Кристин Кебот. На большом экране было видно, как CEO обнимает подчиненную, положив руки ей на талию.

Объятия Энди Байрона на концерте Coldplay: смотрите видео

Когда пара осознала, что их транслируют на весь стадион, оба явно смутились: Байрон впопыхах отвернулся, пытаясь выйти из кадра, а Кебот прикрыла лицо руками. Лидер Coldplay Крис Мартин также заметил неловкую пару на экране. Наблюдая их реакцию, музыкант пошутил со сцены:

О, взгляните на этих двоих... или у них роман, или они очень застенчивые,

– произнес Мартин в микрофон.

Его шутка вызвала смех и аплодисменты публики, тогда как озадаченные Байрон и Кебот, похоже, немедленно поспешили отвести взгляд и отойти в сторону.

Что известно о Кристин Кебот Коллега и любовница Байрона, начала работать в Astronomer в ноябре 2024 года на должности Chief People Officer – директора по кадрам. До этого она занимала аналогичную должность в Neo4j (с января 2021-го по октябрь 2024 года), где под ее руководством численность компании выросла от 225 до 900 сотрудников. Ранее она работала в ObserveIT, который позже приобрела Proofpoint, а также в Publicis Groupe, Razorfish Global, DigitasLBi и других компаниях. Кебот имеет степень бакалавра в области политологии колледжа Геттисберг.



В медиа отмечается, что Кебот иногда использует фамилию Торнби, что свидетельствует о наличии мужа. Однако являются ли они до сих пор супругами – неизвестно, а слухи о ребенке, разводе и алиментах происходят из неподтвержденных источников.

Реакция и последствия

Видео с неожиданным "разоблачением" CEO мгновенно разлетелось по сети, собрав миллионы просмотров в соцсетях. Интернет-пользователи быстро идентифицировали пару на видео и выяснили, что оба состоят в браке – но не друг с другом.

В комментариях многие выражали соболезнования жене Байрона, а сам инцидент даже окрестили громким тегом #ColdplayGate.

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К обсуждению присоединились и публичные лица – в частности, Илон Маск отреагировал в X.

- Elon Musk (@elonmusk) 17 июля, 2025

Сам Энди Байрон на фоне скандала решил уйти в тень – 17 июля он удалил свой профиль в LinkedIn и никаких публичных комментариев от него не поступало. Astronomer также воздержалась от официальных заявлений относительно поведения своего CEO.

Более того, соучредитель компании Рай Уокер публично дистанцировался от этой истории, напомнив в X, что покинул Astronomer еще в 2022 году и не имеет никакой информации об инциденте ColdplayGate.

По состоянию на сейчас ни Байрон, ни Кебот прямо не комментировали ситуацию. За развитием событий внимательно следят как технологическое сообщество, так и широкая публика – какими же будут дальнейшие шаги участников этого интересного инцидента.