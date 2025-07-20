Совет директоров компании принял его заявление и начнет поиск следующего генерального директора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об отставке Байрона?

В среду, 16 июля, на концерте Coldplay в Фоксборо фан-камера сняла Байрона в объятиях с женщиной. Когда пара заметила, что их снимают, они быстро отстранились друг от друга и спрятали лица от камеры.

По данным CNN, той женщиной была руководитель отдела кадров вышеупомянутой компании Кристин Кебот. Astronomer заявила, что Энди Байрон "не делал никаких заявлений". Изданию тоже не удалось связаться с ним.

Astronomer предан ценностям и культуре, которыми мы руководствовались с момента нашего основания. От наших лидеров ожидают установления стандартов поведения и ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдались,

– говорилось в заявлении компании.

К слову, профиль Байрона на Linkedin уже недоступен. Кроме того, жена Энди Байрона Меган, удалила свою страницу с фейсбука, пишет Page Six. Перед этим она убрала фамилию мужа из своего профиля.