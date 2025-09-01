Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Чому персонажі у "Сімпсонах" жовті?

За словами творця культового американського мультсеріалу, існує особлива причина, чому Гомер, Мардж, Барт, Ліза, Меггі та інші герої мають яскраво-жовту шкіру.

Ґрейнінґ розповів, що на етапі розробки мультсеріалу його команда прагнула створити щось оригінальне та відмінне від конкурентів. Саме тоді й з’явилася ідея надати персонажам незвичне забарвлення.

Одна з аніматорок запропонувала жовтий відтінок, і як тільки Ґрейнінґ побачив результат, одразу зрозумів, що це саме те, що потрібно.

Ґрейнінґ пояснив, чому персонажі у "Сімпсонах" жовті / Фото з Facebook-сторінки "Сімпсонів"

Такий вибір кольору не лише робив героїв впізнаваними, а й допомагав їм вирізнятися серед інших мультфільмів.

"Коли ви перемикаєте канали і бачите спалах жовтого кольору, ви знаєте, що дивитеся "Сімпсонів", – підкреслив автор мультсеріалу.

Як довго триває мультсеріал "Сімпсони" Мультсеріал "Сімпсони" вперше вийшов на екрани у 1989 році і досі продовжується. На сьогодні він налічує майже 800 епізодів та 36 сезонів, що робить його одним із найдовших серіалів в історії телебачення.

Чи було у "Сімпсонах" передбачення щодо скандалу з СЕО Astronomer?

Нещодавно у соцмережах активно обговорювали скандал навколо гендиректора IT-компанії Astronomer Енді Байрона. Під час концерту Coldplay його зняли на відео в обіймах із жінкою, яка, як з’ясували журналісти, була не його дружиною.

Паралельно в мережі з’явилися чутки, що цей момент нібито був передбачений у мультсеріалі “Сімпсони”. Користувачі поширювали зображення героїв шоу, які повторювали позу Байрона та жінки з відео.

Однак з'ясувалося, що ці картинки створені штучним інтелектом і не є реальними кадрами з мультсеріалу.