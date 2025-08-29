Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @Dystreit на YouTube.

Як з'явилася пісня "Червона рута"?

Мало хто знає, що ідея для пісні "Червона рута" з’явилася у Володимира Івасюка завдяки фольклорним дослідженням.

Уперше Івасюк дізнався про цей вислів у 18 років, натрапивши на нього в збірці українських коломийок. Проте справжнє значення відкрив пізніше у 1969 році під час фольклорної експедиції з батьком. Саме там він дізнався гуцульську легенду про чарівну квітку, що розцвітає жовтим або червоним кольором.

За повір’ям, якщо дівчина знайде й зірве пелюстку цієї рідкісної рослини, то зможе розквітнути сама й причарувати серце будь-якого хлопця.

Ця історія настільки вразила Івасюка, що він написав пісню, присвятивши її своїй однокурсниці Марії Соколовій-Марчук. Оригінальний рукопис "Червоної рути", написаний його рукою, жінка зберігає й досі.