Вместо удостоверения – популярность: в Китае женщина стала звездой сети после экзамена по вождению
- В Китае женщина стала звездой сети из-за необычного стиля вождения во время экзамена, что повлекло создание мемов.
- Несмотря на популярность, женщина не получила водительское удостоверение и неизвестно, будет ли она повторно сдавать экзамен.
Получить водительское удостоверение – мечта многих людей в разном возрасте. Например, в Китае женщина старшего возраста решила попробовать свои силы и посетила урок вождения. Однако вместо удостоверения она получила известность.
А причиной стал необычный стиль вождения женщины. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на China Insider.
Почему женщина произвела фурор?
В китайском городе Цзинань женщина решила получить водительское удостоверение. Поэтому и записалась в автошколу, прошла курс и вот момент истины – экзамен.
Во время экзамена женщина делала "драматические повороты" и порой ее движения были такими странными, что на это обратили внимание в сети. Более того, резкие повороты авто и даже реакция инструктора на все это также изрядно веселят сеть.
Однако, если вы думаете, что просто видео с экзамена имеет много просмотров и веселит людей – вы ошибаетесь. Креативные пользователи сети начали создавать мемы – представлять женщину как мастера кунг-фу, а видео понемногу становится целым комиксом, что еще больше веселит сеть.
Женщина стала звездой мемов после экзамена по вождению: смотрите видео
Однако стать обладательницей водительского удостоверения женщина не стала. И не известно, попробует ли она свои силы еще.
А что вирусится в Украине?
Но не только в китайском сегменте интернета вирусятся забавные видео. В украинском сегменте едва ли не самым популярным мемом является видео выезда автора канала "Сельские скетчи" за границу.
Парень, которому 21 год, воспользовался новым постановлением правительства, которая позволяет выезд до 22 лет и отправился сначала в Польшу. Видео, где он делится своими эмоциями после пересечения границы, разорвало сеть и собрало несколько миллионов просмотров.
Блогер сравнивает себя с Александром Волошиным и продолжает рассказывать о своих приключениях за рубежом.