А причиной стал необычный стиль вождения женщины. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на China Insider.

Почему женщина произвела фурор?

В китайском городе Цзинань женщина решила получить водительское удостоверение. Поэтому и записалась в автошколу, прошла курс и вот момент истины – экзамен.

Во время экзамена женщина делала "драматические повороты" и порой ее движения были такими странными, что на это обратили внимание в сети. Более того, резкие повороты авто и даже реакция инструктора на все это также изрядно веселят сеть.

Однако, если вы думаете, что просто видео с экзамена имеет много просмотров и веселит людей – вы ошибаетесь. Креативные пользователи сети начали создавать мемы – представлять женщину как мастера кунг-фу, а видео понемногу становится целым комиксом, что еще больше веселит сеть.

Женщина стала звездой мемов после экзамена по вождению: смотрите видео

Однако стать обладательницей водительского удостоверения женщина не стала. И не известно, попробует ли она свои силы еще.

А что вирусится в Украине?