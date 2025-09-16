А причиною став незвичний стиль водіння жінки. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на China Insider.

Чому жінка спричинила фурор?

У китайському місті Цзінань жінка вирішила отримати посвідчення водійки. Тому й записалася в автошколу, пройшла курс і от момент істини – іспит.

Під час екзамену жінка робила "драматичні повороти" і часом її рухи були такими дивними, що на це звернули увагу в мережі. Ба більше, різкі повороти авто та навіть реакція інструктора на все це також неабияк веселять мережу.

Однак, якщо ви гадаєте, шо просто відео з іспиту має багато переглядів і веселить людей – ви помиляєтеся. Креативні користувачі мережі почали створювати меми – уявляти жінку як майстриню кунг-фу, а відео потроху стає цілим коміксом, що ще більше веселить мережу.

Жінка стала зіркою мемів після іспиту з водіння: дивіться відео

Проте стати власницею водійського посвідчення жінка не стала. І не відомо, чи спробує вона свої сили ще.

А що віруситься в Україні?