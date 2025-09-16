А причиною став незвичний стиль водіння жінки. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на China Insider.
Цікаво Після Labubu у дітей новий улюбленець: що відомо про іграшку з людськими зубами Fuggler
Чому жінка спричинила фурор?
У китайському місті Цзінань жінка вирішила отримати посвідчення водійки. Тому й записалася в автошколу, пройшла курс і от момент істини – іспит.
Під час екзамену жінка робила "драматичні повороти" і часом її рухи були такими дивними, що на це звернули увагу в мережі. Ба більше, різкі повороти авто та навіть реакція інструктора на все це також неабияк веселять мережу.
Однак, якщо ви гадаєте, шо просто відео з іспиту має багато переглядів і веселить людей – ви помиляєтеся. Креативні користувачі мережі почали створювати меми – уявляти жінку як майстриню кунг-фу, а відео потроху стає цілим коміксом, що ще більше веселить мережу.
Жінка стала зіркою мемів після іспиту з водіння: дивіться відео
Проте стати власницею водійського посвідчення жінка не стала. І не відомо, чи спробує вона свої сили ще.
А що віруситься в Україні?
Та не тільки у китайському сегменті інтернету вірусяться кумедні відео. В українському сегменті чи не найпопулярнішим мемом є відео виїзду автора каналу "Сільські скетчі" за кордон.
Хлопець, якому 21 рік, скористався новою постановою уряду, яка дозволяє виїзд до 22 років та вирушив спершу до Польщі. Відео, де він ділиться своїми емоціями після перетину кордону, розірвало мережу і зібрало кілька мільйонів переглядів.
Блогер порівнює себе з Олександром Волошином та продовжує розповідати про свої пригоди за кордоном.