В Сингапуре придумали платить людям за одну простую привычку: сколько можно заработать

Иногда, чтобы изменить привычку, людям нужна не мотивация, а совсем небольшой бонус. Именно на это решили сделать ставку в одной из самых технологичных стран мира.

Там придумали программу, по которой за регулярное выполнение одного простого действия можно получать деньги. Что именно нужно делать и сколько на этом реально заработать, пишет The Guardian.

Почему в Сингапуре платят деньги?

Власти Сингапура решили поощрять людей читать книги, чтобы помочь им меньше времени проводить в соцсетях и бороться с так называемым "думскролингом" – бесконечным пролистыванием ленты с новостями и контентом.

Участникам программы достаточно читать не менее 15 минут в день. За каждую такую сессию они получают 20 виртуальных монет. Однако сразу разбогатеть не получится.

За один день можно зарегистрировать только одну сессию, а для получения вознаграждения нужно накопить 1000 монет. То есть 50 дней чтения по 15 минут принесут 1 сингапурский доллар. Это примерно 80 центов США.

Зачем придумали такю систему?

В Национальной библиотечной Раде Сингапура объясняют, что программа должна помочь людям сформировать регулярную привычку. Идея заключается не в том, чтобы заставить участников читать часами, а в том, чтобы начать с небольшого ежедневного действия.

Власти страны все больше обращают внимание на влияние социальных сетей на молодежь. Одной из проблем называют именно навязчивое потребление контента и "думскроллинг".

И хотя вознаграждение за чтение довольно символическое, сама система построена как игра: люди выполняют небольшое ежедневное действие, накапливают виртуальные монеты, а затем обменивают их на реальные деньги.

Финансовые стимулы для формирования полезных для страны привычек – не новинка. Ранее власти уже использовали вознаграждения, чтобы поощрять граждан больше ходить пешком и следить за физической активностью.

Теперь подобный подход решили применить к чтению. Причем, как ни парадоксально, школьники Сингапура и без этого демонстрируют очень высокие результаты: в последнем исследовании PISA 15-летние ученики страны заняли первое место в мире по читательской грамотности.