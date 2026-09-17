Там придумали програму, за якою за регулярне виконання однієї простої дії можна отримувати гроші. Що саме потрібно робити та скільки на цьому реально заробити, пише The Guardian.

За що в Сінгапурі платять гроші?

Влада Сінгапуру вирішила заохочувати людей читати книжки, щоб допомогти їм менше часу проводити у соцмережах та боротися з так званим "думскролінгом" – нескінченним гортанням стрічки з новинами та контентом.

Учасникам програми достатньо читати щонайменше 15 хвилин на день. За кожну таку сесію вони отримують 20 віртуальних монет. Однак одразу розбагатіти не вийде.

За один день можна зареєструвати лише одну сесію, а для отримання винагороди потрібно накопичити 1000 монет. Тобто 50 днів читання по 15 хвилин принесуть 1 сінгапурський долар. Це приблизно 80 центів США.

Навіщо придумали таку систему?

У Національній бібліотечній раді Сінгапуру пояснюють, що програма має допомогти людям сформувати регулярну звичку. Ідея полягає не в тому, щоб змусити учасників читати годинами, а в тому, щоб почати з невеликої щоденної дії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Влада країни дедалі більше звертає увагу на вплив соцмереж на молодь. Однією з проблем називають саме нав'язливе споживання контенту та "думскролінг".

І хоча винагорода за читання доволі символічна, сама система побудована як гра: люди виконують невелику щоденну дію, накопичують віртуальні монети, а потім обмінюють їх на реальні гроші.

Фінансові стимули для формування корисних звичок для країни не новинка. Раніше влада вже використовувала винагороди, щоб заохочувати громадян більше ходити пішки та стежити за фізичною активністю.

Тепер подібний підхід вирішили застосувати до читання. Причому парадоксально, але школярі Сінгапуру й без цього демонструють дуже високі результати: у найновішому дослідженні PISA 15-річні учні країни посіли перше місце у світі за читацькою грамотністю.