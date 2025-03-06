Духота в камере и вооруженные надзиратели: блогерша с помощью ИИ показала день Стуса в тюрьме

Василий Стус был одним из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Стус был репрессированным и умер во время второго ареста в карцере, куда его бросили за то, что он читал книгу, опершись локтями на верхние нары.

В сети приобрели большую популярность, где с помощью искусственного интеллекта показывают день выдающихся личностей, или выдающихся событий. Украинская культурная блогерка София Безверхая с помощью ИИ из воспоминаний Василия Овсиенко, сокамерника Стуса, показала день украинского писателя в его последней тюрьме, пишет 24 Канал.

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Какой была камера Василия Стуса

Стус отбывал заключение в тюрьме в Пермской области России в камере ВС-389/36. За стеной от Стуса был еще один выдающийся украинец, попавший под репрессии, – Левко Лукьяненко. Однако видеться Стус и Лукьяненко не могли.

Ежедневно в тюрьме у Стуса была одинаковая работа – восемь часов прикручивать 500 шнуров к утюгам. Ежедневно диссидент, уничтоженный Советской властью, прогуливался под наблюдением вооруженных до зубов надзирателей.

Блогерша с помощью ИИ показала день Василия Стуса в тюрьме: смотрите видео

Что касается питания, то в основном заключенным давали одну крупу. Стус перенес операцию еще в 1975 году, после чего он не мог много съесть.

Стус писал лагерные "блоги": размышления о жизни и истории людей, которые вместе с ним отбывали наказание. Чтобы скрыть эти тексты от надзирателей лагеря, Василий писал их мелким почерком на тонких полосках технической бумаги.

Эти 16 заметок чудом вывезла на Запад жена литовского политзаключенного Балиса Гаяускаса. Впоследствии их издали под названием "Из лагерной тетради". За это Стус получил год в карцере.