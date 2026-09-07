"Готов снять им квартиру": в сети разразилась волна мемов из-за визита Виткоффа и Кушнера в Киев

Накануне в Киев впервые прибыли специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Впрочем, украинцы в соцсетях обратили внимание не только на дипломатическую часть визита.

В Threads приезд американской делегации в Киев быстро стал поводом для шуток и мемов. О том, как украинцы отреагировали на визит Виткоффа и Кушнера и почему назвали их "американским куполом", рассказывает 24 Канал.

Как украинцы отреагировали на визит Виткоффа и Кушнера в Киев

Главная цель визита Виткоффа и Кушнера в Киев – переговоры с Владимиром Зеленским, украинской переговорной командой и европейскими представителями. Основное внимание во время встреч уделили вопросу мирного урегулирования.

Впрочем, украинцы нашли что-то еще для радости. В соцсетях пользователи шутят, что вместе с Виткоффом и Кушнером в столицу якобы прибыл "американский купол", ведь во время их пребывания в Киеве горожане получили возможность провести время без постоянных воздушных тревог.

"Американский купол" в действии / Скриншот

Дополнительный повод для шуток добавила и ситуация с воздушными тревогами. На фоне сообщений об угрозе баллистических ракет тревогу объявляли в Киевской области, однако непосредственно в столице во время пребывания американской делегации ее не объявляли.

Поэтому пользователи соцсетей быстро связали это с приездом Виткоффа и Кушнера и продолжили шутить о "системе ПВО "Виткофф и Кушнер"".

Не обошлось и без шуток о гостеприимстве. Один из пользователей предложил за свой счет снять Виткоффу и Кушнеру квартиру в Киеве "даже на Печерске" и пообещал еще и оплачивать коммунальные услуги.

Виткоффу и Кушнеру предложили арендовать квартиру в Киеве / Скриншот

Другие же призывали американцев не спешить покидать столицу. Некоторые даже называли американских представителей "лучше, чем ПВО Patriot".

Реакция украинцев на визит Виткоффа и Кушнера / Скриншоты

Также пользователи активно делились тем, что приезд американской делегации подарил киевлянам "небольшое окно возможностей", чтобы наконец выспаться, спокойно сходить за продуктами, прогуляться по городу, заглянуть в ТРЦ или "Эпицентр" или даже покататься на метро на Левый берег.