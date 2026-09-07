У Threads приїзд американської делегації до Києва швидко став приводом для жартів і мемів. Про те, як українці відреагували на візит Віткоффа та Кушнера й чому назвали їх "американським куполом", розповідає 24 Канал.

Як українці реагували на візит Віткоффа та Кушнера до Києва

Головна мета візиту Віткоффа та Кушнера до Києва – переговори з Володимиром Зеленським, українською переговорною командою та європейськими представниками. Основну увагу під час зустрічей приділили питанню мирного врегулювання.

Втім, українці знайшли ще один привід для радості. У соцмережах користувачі жартують, що разом із Віткоффом та Кушнером до столиці нібито прибув "американський купол", адже під час їхнього перебування у Києві містяни отримали можливість провести час без постійних повітряних тривог.

"Американський купол" в дії / Скриншот

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Додаткового приводу для жартів додала й ситуація з повітряними тривогами. На тлі повідомлень про загрозу балістики тривогу оголошували в Київській області, однак безпосередньо у столиці під час перебування американської делегації її не оголошували.

Тож користувачі соцмереж швидко пов'язали це з приїздом Віткоффа та Кушнера і продовжили жартувати про "систему ППО "Віткофф і Кушнер".

Не обійшлося і без жартів про гостинність. Один із користувачів запропонував власним коштом винайняти Віткоффу та Кушнеру квартиру в Києві "навіть на Печерську" і пообіцяв ще й оплачувати комунальні послуги.

Віткоффу та Кушнеру запропонували орендувати квартиру у Києві / Скриншот

Інші ж закликали американців не поспішати залишати столицю. Дехто навіть називав американських представників "кращими за ППО Patriot".

Реакція українців на візит Віткоффа та Кушнера / Скриншоти

Також користувачі активно ділилися, що приїзд американської делегації подарував киянам "маленьке вікно можливостей", щоб нарешті виспатися, спокійно сходити за продуктами, прогулятися містом, завітати до ТРЦ чи "Епіцентру" або навіть покататися на метро на Лівий берег.