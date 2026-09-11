У Владимира Великого было еще одно имя: почему после крещения князь выбрал именно его

Владимир Великий, которого мы привыкли называть именно так, после крещения получил еще одно имя. Из нескольких возможных вариантов он выбрал то, что имело особое символическое значение.

Об этом рассказал украинский историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube.

Каким было крестильное имя Владимира Великого

По словам Алферова, имя Владимир не было крестильным. Оно относилось к династическим именам, которые использовали представители княжеской династии.

После принятия христианства Владимир Великий мог получить любое христианское имя. Однако во время крещения князь стал Василием.

Он стал Василием не просто так, а потому, что имя "басилевс" – Василий – означает "монарх, правитель, император",

– отмечает историк.

Крещение Владимира Великого / Фреска Виктора Васнецова

Поэтому крестильное имя Василий хорошо соответствовало статусу киевского князя. Алфьоров обращает внимание на то, что даже к выбору христианского имени Владимир Великий подошел очень тщательно.