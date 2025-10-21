Еще 300 лет назад в Украине за ругань можно было потерять целое состояние. Законы Гетманщины строго наказывали за оскорбительные слова.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал украинского историка и главы Института национальной памяти Александра Алферова.

Смотрите также Из истории Украины исчезли две недели: какое невероятное событие случилось в 1918 году

Как 300 лет назад наказывали за ругань?

Во времена Гетманщины в Украине ругань могла стоить целого состояния. За оскорбительные слова человеку приходилось платить огромный штраф. Сумма была соизмерима со стоимостью современного автомобиля.

Как рассказал Алферов, в тогдашних законах отмечалось:

Кто бы кого из шляхтичей назвал плохим словом, и того бы не доказал, такой должен с бесчестного заплатит 40 коп денег, а те слова перед судом в течение часа очистить.

За ругань во времена Гетманщины штрафовали / Фото Unsplash

Историк объяснил, что копа – это единица подсчета, равная 60 серебряным монетам. Поэтому 40 коп означали 2400 серебряных монет. Более того, если оскорбление касалось священника из благородного рода, штраф удваивался.

Поэтому в XVIII веке украинцы имели серьезную мотивацию следить за своими словами.

"Вот так, друзья, был и закон, и была чистая и красивая речь", – резюмировал Алферов.

Кого называли шляхтичами?

Как пишет Институт истории Украины, шляхта – это привилегированный слой населения, который существовал на украинских землях со второй половины XIV до начала XX века. Сам термин происходит от средневерхненемецкого слова slachte ("род", "племя").

В украинский язык это понятие пришло после присоединения Галицко-Волынского государства к Королевству Польскому.

Шляхтич отличался наличием собственного герба и осознанием принадлежности к шляхетскому сообществу. Истоки этого сословия достигают времен Киевской Руси, когда княжеское окружение постепенно превратились в отдельную прослойку общества.

Ее характерными чертами были наличие сословных прав, владения землей и обязанность службы верховному властелину. Со второй половины XIV века структура шляхты подчинялась законам тех государств, в состав которых входили украинские земли.

Кого считали самой красивой женщиной казацкой эпохи?