Не сдержал языка – потерял все: как во времена Гетманщины наказывали за ругань
- Во времена Гетманщины за ругань в Украине можно было потерять целое состояние, поскольку штраф за оскорбительные слова был очень большим.
- Шляхта в Украине была привилегированным слоем населения с собственными гербами и правами, и ее положение закреплялось в законах государств, в которые входили украинские земли.
Еще 300 лет назад в Украине за ругань можно было потерять целое состояние. Законы Гетманщины строго наказывали за оскорбительные слова.
Как 300 лет назад наказывали за ругань?
Во времена Гетманщины в Украине ругань могла стоить целого состояния. За оскорбительные слова человеку приходилось платить огромный штраф. Сумма была соизмерима со стоимостью современного автомобиля.
Как рассказал Алферов, в тогдашних законах отмечалось:
Кто бы кого из шляхтичей назвал плохим словом, и того бы не доказал, такой должен с бесчестного заплатит 40 коп денег, а те слова перед судом в течение часа очистить.
Историк объяснил, что копа – это единица подсчета, равная 60 серебряным монетам. Поэтому 40 коп означали 2400 серебряных монет. Более того, если оскорбление касалось священника из благородного рода, штраф удваивался.
Поэтому в XVIII веке украинцы имели серьезную мотивацию следить за своими словами.
"Вот так, друзья, был и закон, и была чистая и красивая речь", – резюмировал Алферов.
Кого называли шляхтичами?
Как пишет Институт истории Украины, шляхта – это привилегированный слой населения, который существовал на украинских землях со второй половины XIV до начала XX века. Сам термин происходит от средневерхненемецкого слова slachte ("род", "племя").
В украинский язык это понятие пришло после присоединения Галицко-Волынского государства к Королевству Польскому.
Шляхтич отличался наличием собственного герба и осознанием принадлежности к шляхетскому сообществу. Истоки этого сословия достигают времен Киевской Руси, когда княжеское окружение постепенно превратились в отдельную прослойку общества.
Ее характерными чертами были наличие сословных прав, владения землей и обязанность службы верховному властелину. Со второй половины XIV века структура шляхты подчинялась законам тех государств, в состав которых входили украинские земли.
Кого считали самой красивой женщиной казацкой эпохи?
Во времена Гетманщины самой красивой женщиной Украины считали Анастасию Маркович. Она была женой гетмана Ивана Скоропадского.
Анастасия Маркович сначала была женой полковника Константина Голуба, а после его смерти вышла замуж за будущего гетмана Ивана Скоропадского.
Ее современники нередко шутили, что "гетман носит плахту, а Настя – булаву". Из-за этого ее даже прозвали Настей-гетманихой.