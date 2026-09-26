Мы были бы в восторге от такого: в Австралии придумали платить водителям за одну неожиданную вещь

Австралийские правоохранители решили перевернуть представления о дорожном контроле. Вместо привычных протоколов, криков и наказаний водителям буквально дарят деньги прямо во время проверки.

Однако, чтобы продолжить путь с "круглой суммой" в кармане, нужно выполнить одно простое, но для многих неожиданное условие, пишет ABC News Australia.

За что водителям платят деньги?

Интересную инициативу под названием "Blow Zero" ("Дыши в ноль") запустили в городе Манджимап, что на западе Австралии. Местные полицейские решили полностью изменить стратегию: отойти от привычного метода "кнута" и опробовать "пряник".

Теперь во время массовых проверок на дорогах водители получают не штрафы, а денежные ваучеры. Условие только одно – абсолютная трезвость. Если полицейский останавливает автомобиль, водитель дует в алкотестер, и прибор показывает заветные 0,0 промилле – человек мгновенно получает подарок.

Сколько можно заработать на трезвости и кто за это платит?

За образцовое поведение каждому трезвому за рулем человеку вручают ваучер на 20 австралийских долларов (это около 550 гривен).

Интересно, что финансирует этот "аттракцион щедрости" не полиция за счет налогов граждан, и деньги не берутся из бюджета. Спонсором акции выступила местная служба поддержки Holyoake, которая помогает людям бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.

Организация выделила 2000 долларов на первые 100 счастливых билетов.

Правоохранители специально выбрали сентябрь для проведения эксперимента. Именно сейчас в стране проходят финальные матчи по футболу и начинаются школьные каникулы – период, когда дороги перегружены, а соблазн отпраздновать за рулем возрастает в разы.

Что об этом говорят ученые и пользователи сети?

Мнения по поводу этой инициативы разделились. Известный австралийский криминолог Мэттью Морган отмечает, что вряд ли 20 долларов полностью искоренят вождение в нетрезвом виде. Однако психологические исследования доказывают: водители невероятно положительно реагируют на мгновенное поощрение, и это кардинально улучшает отношения между полицией и обществом.

В сети уже разразился шквал шуток. Пока одни водители предлагают покупать на эти ваучеры безалкогольное пиво, другие отмечают: "Это гениально! Было бы круто, если бы у нас платили по 20 баксов каждому, кто просто едет в своей полосе и включает поворотники!". Если статистика ДТП в регионе снизится, эксперимент обещают распространить на другие штаты.