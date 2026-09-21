Проте, щоб поїхати далі з "круглою сумою" у кишені, потрібно виконати одну просту, але для багатьох неочікувану умову, пише ABC News Australia.

За що водіям платять гроші?

Шалену ініціативу під назвою "Blow Zero" ("Дми в нуль") запустили в місті Манджимап, що на заході Австралії. Місцеві копи вирішили повністю змінити стратегію: відійти від звичного методу "батога" й випробувати "пряник".

Тепер під час масових перевірок на дорогах водії отримують не штрафи, а грошові ваучери. Умова лише одна – абсолютна тверезість. Якщо поліціянт зупиняє авто, водій дмухає в алкотестер, і прилад показує омріяні 0,0 проміле – людина миттєво отримує подарунок.

Скільки можна заробити на тверезості та хто за це платить?

За зразкову поведінку кожній тверезій за кермом людині вручають ваучер на 20 австралійських доларів (це близько 550 гривень).

Цікаво, що фінансує цей "атракціон щедрості" не поліція з податків громадян, і гроші не беруть із бюджету. Спонсором акції виступила місцева служба підтримки Holyoake, яка допомагає людям боротися з алкогольною та наркотичною залежністю.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Організація виділила 2 000 доларів на перші 100 щасливих квитків.

Правоохоронці навмисно обрали вересень для проведення експерименту. Саме зараз у країні тривають фінальні матчі з футболу та починаються шкільні канікули – період, коли дороги перевантажені, а спокуса відсвяткувати за кермом зростає в рази.

Що про це кажуть науковці та мережа?

Думки щодо ініціативи розділилися. Відомий австралійський кримінолог Меттью Морган зазначає, що навряд чи 20 доларів повністю викорінять п'янство за кермом. Проте психологічні дослідження доводять: водії неймовірно позитивно реагують на миттєве заохочення, і це кардинально покращує стосунки між поліцією та суспільством.

Мережа вже вибухнула жартами. Поки одні водії пропонують купувати на ці ваучери безалкогольне пиво, інші зазначають: "Це геніально! Було б круто, якби у нас платили по 20 баксів кожному, хто просто їде у своїй смузі й вмикає поворотники!". Якщо статистика аварій у регіоні знизиться, експеримент обіцяють масштабувати на інші штати.