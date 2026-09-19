Занимался ли Всеслав Чародей магией: откуда взялось самое мистическое прозвище князя

О некоторых князьях летописи рассказывают как о воинах, других запомнили благодаря их победам или поражениям. А вот вокруг Всеслава Брячиславича сложилась почти мистическая репутация, из-за которой его и стали называть Чародеем.

Князь Полоцкий жил в XI веке и даже ненадолго занимал киевский престол. Но наибольшее внимание привлекла вовсе не его политика, а странная история о его сверхъестественных силах, сообщает 24 Канал.

Рождение с "мистическим знаком"

В "Повести прошлых лет" есть необычный рассказ о появлении Всеслава на свет. Летописец отмечает, что он родился с пятном на голове, а волхвы посоветовали матери наложить на него специальную повязку, которую князь должен был носить всю жизнь.

Еще интереснее то, что летопись связывает эту деталь с характером Всеслава и называет его кровожадным. Именно такие описания и помогли создать вокруг князя образ человека со сверхъестественными способностями.

Так он действительно был колдуном?

Доказательств того, что Всеслав действительно занимался магией, нет. Зато его образ со временем начал обрастать легендами. Элементы этих преданий попали в древнерусские былины, где Всеслав предстает как Волхв Всеславич, наделенный магическими способностями.

То есть "Чародей" – это скорее результат того, как народная и летописная традиция превратила реального князя в легендарного героя.

Несмотря на мистическую репутацию, Всеслав был вполне реальным и влиятельным правителем. Он был князем в Полоцке на протяжении большей части второй половины XI века, а в 1068 – 1069 годах ненадолго стал киевским князем.

Обратите внимание! Всеслав Чародей был полоцким князем, а Полоцкое княжество располагалось на территориях, которые сегодня преимущественно входят в состав Беларуси. Поэтому современная Беларусь считает Всеслава частью своего исторического наследия и называет его Усяславом Чарадзеем, однако в XI веке современных национальных государств и нынешнего деления на украинцев и белорусов еще не существовало, поэтому называть князя просто "белорусским" было бы исторически некорректно.