Князь Полоцька жив у XI столітті та навіть недовго займав київський престол. Але найбільше уваги привернула зовсім не його політика, а дивна історія з його надприродними силами, пище 24 Канал.

Народження з "містичним знаком"

У "Повісті минулих літ" є незвичайна розповідь про появу Всеслава на світ. Літописець зазначає, що він народився з плямою на голові, а волхви порадили матері накласти на неї спеціальну пов'язку, яку князь мав носити все життя.

Ще цікавіше те, що літопис пов'язує цю деталь із характером Всеслава та називає його кровожерливим. Саме такі описи й допомогли створити навколо князя образ людини з надприродними здібностями.

То він справді був чаклуном?

Доказів того, що Всеслав насправді займався магією, немає. Натомість його образ із часом почав обростати легендами. Елементи цих переказів потрапили до давньоруських билин, де Всеслав постає як Волхв Всеслав'їч, наділений магічними здібностями.

Тобто "Чародій" – це радше результат того, як реального князя перетворила на легендарного героя народна та літописна традиція.

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Попри містичну репутацію, Всеслав був цілком реальним і впливовим правителем. Він князював у Полоцьку протягом більшої частини другої половини XI століття, а у 1068 – 1069 роках ненадовго став київським князем.

Зверніть увагу! Всеслав Чародій був полоцьким князем, а Полоцьке князівство розташовувалося на територіях, які сьогодні переважно входять до складу Білорусі. Через це сучасна Білорусь вважає Всеслава частиною своєї історичної спадщини та називає його Усяславам Чарадзеем, однак у XI столітті сучасних національних держав і теперішнього поділу на українців та білорусів ще не існувало, тож називати князя просто "білоруським" було б історично некоректно.