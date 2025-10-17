Пользователи уже второй день ищут лимоны в приложении monobank. За это время уже даже успели обновить призовой фонд, ведь идея с розыгрышем очень понравилась людям.

Например, ЗСУ-лимон уже нашли. О том, где он прятался, рассказал Олег Гороховский, пишет 24 Канал со ссылкой на его телеграмм.

Закончились поиски нового лимона

Олег Гороховский анонсировал, что этот лимон будет довольно легко найти. Розыгрыш начался, поэтому пользователям следует быть внимательными и испытать свою удачу.

Поиски продолжались совсем недолго. Пользователи нашли его также на monoмаркете. Он "прятался" за игрушкой.



Здесь был еще один лимон / Скриншот с канала ОГо

Где нашли ЗСУ-лимон?

ЗСУ-лимон уже нашли. Это произошло вечером 17 октября, через несколько часов после объявления об обновлении призового фонда. Тот, кто нашел этот лимон сможет получить 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ для того подразделения, который выберет сам.

Победителем стал Константин Шакерзянов. Поиски продолжались несколько часов. ЗСУ-лимон был спрятан на мономаркете, то есть пользователям нужно было угадать, что именно нужно купить.

Товаром, который "прятал" желанный лимон, была саперная лопата.

Что сейчас можно выиграть в monobank?

Розыгрыш monobank по случаю 10 миллионов пользователей увеличивает свои масштабы. Поэтому на второй день "лимонных поисков" банк увеличил призовой фонд.

Также выиграть можно квартиру и 3 автомобиля BMW. Все лимоны будут появляться в приложении по очереди, то есть для того, чтобы "разблокировать" следующий, нужно найти предыдущий. ЗСУ-лимон уже нашли, поэтому начинается следующий этап розыгрыша.

С чего все началось?

Розыгрыш начали 16 октября, ведь именно в этот день в monobank стало 10 миллионов клиентов. Сначала можно было найти 50 лимонов и один особый, однако ажиотаж, который возник среди пользователей, оказался значительно больше, чем можно было предположить.

Именно поэтому призовой фонд обновили и решили продолжать.