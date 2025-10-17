Користувачі вже другий день шукають лимони у застосунку monobank. За цей час вже навіть встигли оновити призовий фонд, адже ідея із розіграшем дуже сподобалась людям.

Наприклад, ЗСУ-лимон вже знайшли. Про те, де він ховався, розповів Олег Гороховський, пише 24 Канал із посиланням на його телеграм.

Дивіться також Відомо, де ховався 51-й лимон: хто виграв автомобіль BMW у monobank

Закінчились пошуки нового лимону

Олег Гороховський анонсував, що цей лимон буде доволі легко знайти. Розіграш розпочався, тому користувачам слід бути уважними та випробувати свою удачу.

Пошуки тривали зовсім недовго. Користувачі знайшли його також на monoмаркеті. Він "ховався" за іграшкою.



Тут був ще один лимон / Скриншот з каналу ОГо

Де знайшли ЗСУ-лимон?

ЗСУ-лимон вже знайшли. Це сталось ввечері 17 жовтня, за кілька годин після оголошення про оновлення призового фонду. Той, хто знайшов цей лимон зможе отримати 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ для того підрозділу, який обере сам.

Переможцем став Костянтин Шакерзянов. Пошуки тривали кілька годин. ЗСУ-лимон був захований на monoмаркеті, тобто користувачам потрібно було вгадати, що саме потрібно купити.

Товаром, який "ховав" омріяний лимон, була саперна лопата.

Що зараз можна виграти у monobank?

Розіграш monobank з нагоди 10 мільйонів користувачів збільшує свої масштаби. Тому на другий день "лимонних пошуків" банк збільшив призовий фонд.

Також виграти можна квартиру та 3 автомобілі BMW. Усі лимони будуть з'являтись у застосунку по черзі, тобто для того, щоб "розблокувати" наступний, потрібно знайти попередній. ЗСУ-лимон вже знайшли, тому починається наступний етап розіграшу.

З чого все почалось?

Розіграш розпочали 16 жовтня, адже саме у цей день у monobank стало 10 мільйонів клієнтів. Спершу можна було знайти 50 лимонів і один особливий, однак ажіотаж, який виник серед користувачів, виявився значно більшим, ніж можна було припустити.

Саме через це призовий фонд оновили та вирішили продовжувати.