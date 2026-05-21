Не Франко: кто на самом деле первым одел вышиванку под пиджак

На третий четверг мая в Украине традиционно празднуют День вышиванки. И хотя многие убеждены, что первым соединил вышиванку с европейским костюмом именно Иван Франко, история оказалась значительно интереснее.

Накануне Дня вышиванки языковед Мария Словолюб: "Как вышитая рубашка отличается от вышиванки Мария Словолюб обратила внимание на историю одного из самых известных украинских образов – вышиванки под пиджаком. 24 Канал решил исследовать эту тему глубже.

Кто первым начал носить вышиванку под пиджаком?

Как оказалось, исследователи не могут точно сказать, кто ввел в моду сочетать вышиванку с пиджаком. Впрочем, первым это сочетание попробовал не Франко.

По словам научного сотрудника Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Максима Рыльского НАН Украины Марины Олейник, древнейшая известная фотография, где сочетаются вышиванка и пиджак, принадлежит Марку Кропивницкому. Фото датировано 1864 годом и было сделано в Бобринце на юге Украины.

Марк Кропивницкий в вышиванке / Архивное фото

Несмотря на это, именно Франко стал человеком, который сделал такой образ узнаваемым. Как отмечает Словолюб, писатель не просто носил вышитую рубашку под пиджаком, а превратил ее в элемент стиля украинской интеллигенции. Впоследствии этот образ начали подражать другие деятели культуры и общества.

Интересно, что свою роль в популяризации вышиванки сыграл и Михаил Драгоманов. Он одним из первых начал сочетать вышитую рубашку с повседневной одеждой. В то же время настоящей исследовательницей украинской вышивки была сестра Драгоманова – Елена Пчилка.

Елена Пчилка не просто носила вышитое, но и в частности исследовала его, и именно благодаря ей об украинских орнаментах узнали во всем мире,

– отметила Словолюб.

Елена Пчилка / Архивное фото

Сегодня вышиванка переживает новую волну популярности. Исследователи отмечают, что все больше мастеров возрождают старинные техники, изучают забытые швы и работают над воспроизведением аутентичных рубашек. И если когда-то таких людей можно было пересчитать по пальцам, то сейчас это движение стало по-настоящему массовым.

Насколько древней является традиция декорирования вышивкой одежды?

В интервью проекта "Локальная история" исследовательница Оксана Космина отметила, что важно различать элитарную и народную традиции. По ее словам, "в элитарной культуре вышивка была достаточно давно, этого никто не отрицает", а археология дает материалы еще со времен Руси.

В то же время, как объясняла исследовательница, среди простого населения вышитая одежда распространилась значительно позже.

До начала XIX века в сельской среде массового распространения вышивки не было,

– отмечает Космина.

Она также отметила, что вместо вышивки одежду часто украшали ткаными элементами декора.

Какая разница между вышитой рубашкой и вышиванкой?

Ранее мы рассказывали, что до сих пор не все знают, что вышиванка и вышитая рубашка – это не одно и то же. Сегодня вышиванкой называют не только рубашку, но и любую современную одежду с вышитыми элементами.

Такие вещи позволяют дизайнерам экспериментировать с цветами, формами и сочетать традиционные орнаменты с современными мотивами. Зато вышитая рубашка является частью украинского народного костюма и имеет четкие правила по крою, символики и узоров.

Ее особенности зависят от региона, возраста, пола и даже социального статуса человека. Именно поэтому вышитая рубашка считается носителем культурного наследия, а вышиванка – современным переосмыслением традиций.