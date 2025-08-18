Мало кто знает, но один из самых известных хитов The Beatles появился во сне. Пол Маккартни просто проснулся утром с мелодией в голове.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @Dystreit на YouTube.

Какова история создания песни Yesterday?

Удивительно, но мелодия к песне Yesterday буквально приснилась Полу Маккартни. На утро музыкант поднялся с кровати, подошел к фортепиано и сразу начал наигрывать услышанное, чтобы не забыть.

Сначала Маккартни считал, что это мелодия из композиции, которая уже существует, ведь она звучала слишком знакомо и легко ему давалась. Чтобы это проверить, артист ходил по знакомым музыкальным экспертам, чтобы проверить эту догадку.

Однако никто так и не смог сказать, что это за мелодия. Тогда Маккартни понял, что она таки оригинальная.

The Beatles исполняют песню Yesterday: смотрите видео

Ирония в том, что Yesterday не понравилась другим участникам The Beatles. Они считали, что композиция не соответствует имиджу группы, поэтому отказались включать ее в альбом Help.

Однако песня таки появилась на свет. Она вышла как сингл в США и за буквально за несколько месяцев покорила все чарты.

Интересно, что в Великобритании Yesterday выдали только через 11 лет.