В длинном перечне клипов и песен артистки есть одна интересная коллаборация с украинской группой. Больше о ней расскажет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Как Мадонна сняла клип с украинцами?

Сейчас Мадонна время от времени удивляет нас эффектными нарядами от украинских дизайнеров. Певица известна как поклонница Украины. Однако ее история с украинцами началась гораздо раньше, чем у многих других иностранных звезд.

В 2012 году у Мадонны вышел клип на песню "Girl gone wild". Однако кроме самой артистки звездами клипа стали ребята из украинской эпатажной группы Kazaky.

Мадонна – Girl gone wild: смотрите видео

Позже в интервью группа Kazaky рассказала больше о сотрудничестве с Мадонной. Предложение от менеджеров певицы ребята получили во время гастролей в Азии. Артисты признавались, что после длительного перелета сначала не понимали, что происходит. Уже через 2 недели происходили съемки клипа.

Человек так оре, там отснятых 30 дублей, потом она понимает, что ей не нравится ее челка и это все переснимали,

– так один из участников группы вспоминал о Мадонне.

Интересно, что эта коллаборация состоялась на пике популярности эпатажной группы Kazaky. Впоследствии у группы изменился состав и было еще несколько успешных релизов, однако уже несколько лет о группе нет новостей. Правда, летом 2025 года приобрела новую популярность песня с 2017 года, а на творчество Kazaky снова обратили внимание. Однако пока это не стало стимулом для группы вернуться на сцену.