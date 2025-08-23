За хранение наказывали тюрьмой: 5 впечатляющих фактов о флаге Украины
- 23 августа 1991 года сине-желтый флаг Украины был торжественно внесен в сессионный зал Верховной Рады, символизируя борьбу за независимость.
- В советский период хранение украинского флага было запрещено и могло наказываться до двух лет заключения.
Флаг Украины – не просто государственный символ. Это знамя, которое в разные эпохи было знаком борьбы, веры и несокрушимости.
Именно украинский флаг стал свидетелем многих выдающихся событий. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Историческое внесение в Раду
23 августа 1991 года народные депутаты торжественно внесли сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Среди них был Вячеслав Чорновил, который отметил, что это именно тот флаг, с которым украинцы выходили на баррикады.
Мне сказали, что на улице есть тот флаг, с которым украинцы стояли на баррикадах. Я прошу, чтобы именно этот флаг был установлен в нашем зале. И еще я предлагаю, чтобы до того, как примем решение о национальной символике, о национальном флаге, наш флаг был поднят над куполом верховной Рады,
– заявил Чорновил.
Флаг Украины вносят в зал Верховной Рады: смотрите видео
Впервые замаячил во Львове
Впервые современный украинский флаг публично зафиксирован во Львове в 1848 году. В то же время сочетание синего и желтого достигает древних времен.
Эти цвета украшали гербы русских земель, князей и шляхты еще в средневековье и происходят от герба Галицко-Волынского государства.
Рекорды украинского флага
Самый большой флаг Украины размером 30 на 45 метров (1 350 квадратных метров) создали в Донецке в 2007 году. Впоследствии этот рекорд побил флаг в Бахмуте, который был площадью уже 2 400 квадратных метров.
Самый большой флаг Украины в Бахмуте / Фото Бахмутского городского совета
А в 2010 году в Тернополе развернули самый длинный украинский флаг длиной 9,5 километра и шириной 0,75 метра. Этой длины хватило, чтобы обернули весь Тернопольский пруд.
Запрет в СССР
В советский период хранить сине-желтый флаг было опасно. Это считалось преступлением и могло стоить до двух лет лишения свободы.
Символ несокрушимости
Во время боев за Донецкий аэропорт украинские "киборги" несмотря на постоянные обстрелы снова и снова вывешивали сине-желтый флаг над диспетчерской башней, пока здание не было окончательно разрушено.
Флаг "киборгов" / Фото Суспільне
К слову, на архивных фото можно заметить, что флаг Украины выглядит желто-синим. Искажение цветов объясняется спецификой тогдашних фотоматериалов, которые имели низкую чувствительность к спектрам, которые были выше синего и голубого.