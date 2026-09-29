В Украине есть села с названиями, которые звучат как шутка: откуда они на самом деле взялись

Некоторые названия украинских сел сегодня звучат настолько необычно, что их легко принять за неудачную шутку. Однако за такими словами часто скрываются древние ремесла, прозвища, особенности местности и истории, которые вовсе не имеют современного юмористического подтекста.

Почему жители давали своим поселениям именно такие названия и что на самом деле означали эти слова несколько веков назад, пишет 24 Канал.

Песец в Хмельницкой области

Название этого села сегодня может вызывать совсем не исторические ассоциации. Однако его происхождение связывают с древним названием животного.

Согласно легенде, Песец был основан в 1255 году князем Данилом Галицким. Во время охоты в местных лесах он якобы добыл редкого хищника.

Слово "песец" в древности использовали для обозначения лисы, в частности ее северной разновидности. Поэтому название села могло иметь вполне естественное происхождение.

Пуков в Прикарпатье

С названием Пуков тоже легко придумать современную шутку, но история здесь совсем другая. Существует несколько версий его происхождения.

По одной из них, название связано с древним личным именем Пук. Другая версия выводит его от слова "путь", то есть дорога.

Есть также предположение, что изначально село могло называться Буков – из-за буковых лесов, которые росли в этой местности.

Село Пуков / karpaty.rocks

Сукачи в Киевской области и на Волыни

Сегодня это слово имеет совсем другое значение, но когда-то "сукать" означало скручивать или закручивать. Именно от этого слова могло произойти название села.

Вероятно, оно было связано с ремеслом местных жителей, которые изготавливали веревки, канаты и другие плетеные изделия.

То есть за названием, которое сегодня звучит довольно забавно, может скрываться вполне обычная история о древнем ремесле.

Село Сукачи в Киевской области / wikimapia.org

Бухалово в Полтавской области

Название Бухалово тоже сразу вызывает определенные ассоциации. Однако алкоголь здесь, похоже, ни при чем.

По одной из версий, село получило название от фамилии Бухал. В древности это слово могло употребляться в отношении пугача или человека с очень громким голосом.

"Бухалово" могло буквально означать поселение, связанное с человеком, у которого было соответствующее прозвище или фамилия.

Зады на Львовщине

И, наконец, – Зады. Название звучит так, будто его придумали специально для современного юмористического списка, но объяснение максимально прозаично.

Поселение возникло как хутор "на задах", то есть на отдаленной части или окраине более старого поселения Волощи.

Село Зады / Два Городки – путешествия и приключения

Такие названия могли возникать просто из-за расположения нового хутора относительно уже существующего села. Со временем описательное слово закреплялось как официальное название.

Многие названия населенных пунктов сохранили слова, которые изменили свое значение или просто вышли из повседневного употребления. Поэтому то, что сегодня звучит смешно, для людей несколько веков назад могло быть вполне обычным словом.

Иногда название села – это фактически небольшая подсказка к его истории: оно может рассказать о древнем ремесле, прозвище первого поселенца, окружающей природе или даже расположении поселения.