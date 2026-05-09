О том, как россияне придумали Даниила Галицкого, рассказывает украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в интервью "Громадському радіо".

Откуда взялось имя Даниил Галицкий?

По словам историка, Даниил Галицкий является выдумкой российских историков XIX века. Во всех хрониках правитель фигурирует как король Даниил, Даниил Русский или Даниил Романович.

Зато эпитет "Галицкий" появился значительно позже и был нужен российским историкам для формирования собственной версии истории Руси.

Даниил Романович / Фото Wikipedia

Алферов объяснил, что после монгольского нашествия российская имперская историография пыталась выстроить непрерывную связь между Русью и Московией. В то же время существование Королевства Руси при правлении Даниила Романовича противоречило этой концепции, ведь центр государственности оставался на украинских землях.

И они придумали такую банальную схему: надо этого Даниила назвать Галицким. То есть такой активный князь, который с монголами сражался, что-то делал, но он Галицкий, он местный, он какой-то там "юго-западный князек",

– отмечает историк.

Он также добавляет, что с таким же успехом Даниил мог бы также называться Волынским, Холмским или Перемышльским. Историк считает, что такая интерпретация должна была отодвинуть фигуру короля Даниила от общей истории Руси и закрепить представление о том, что наследницей Руси якобы стала именно Москва.

Как Украина постепенно отказывается от имени "Даниил Галицкий"?

Как рассказал историк-медиевист Александр Головко в интервью "Радио Свобода", сегодня ученые отказываются от того, чтобы называть правителя Даниилом Галицким.

Даниил к Галичу имел очень мало отношения. И все его взаимодействие с Галичем, скорее, было трагическим, чем давало ему какую-то радость,

– объясняет он.

Памятник королю Даниилу во Львове / Фото "Историческая правда"

Однако Украина до сих пор живет с наследием этого термина. В частности, у нас до сих пор существует орден Даниила Галицкого – государственная награда, которой президент отмечает военнослужащих и госслужащих. Также имя "Даниила Галицкого" носят университеты, больницы, улицы и аэропорт во Львове.

Поэтому сейчас получается так, что имя, которое российские историки придумали в XIX веке, чтобы умалить фигуру короля Руси, мы сами закрепили на государственном уровне.

Почему названия "Киевская Русь" тоже не существовало?

Ранее мы также писали о том, что в средневековье государства с названием Киевская Русь не существовало, ведь тогда его называли просто Русью. По словам историка Александра Алферова, в разных странах использовали и другие названия.

Алферов отметил, что разделение на "Киевскую", "Новгородскую" или "Московскую Русь" появился только в XVIII – XIX веках в трудах российских историков. Они продвигали идею, якобы это было одно государство, которое со временем просто переносило свой центр из Киева в другие города.

Историк также добавил, что в советское время активно использовали термин "Древняя Русь", чтобы уменьшить значение Киева в истории. В то же время украинские ученые в 1970 – 1980-х годах начали популяризировать название "Киевская Русь", чтобы подчеркнуть ключевую роль Киева в развитии средневекового государства.