Какими были первые закладки в книгах и почему некоторые из них опередили свое время, говорится в материале Smarthistory.

Какие есть разновидности закладок в книгах?

Первыми закладками были так называемые "статические". Их прикрепляли к определенной странице навсегда, ведь изготавливали путем небольшого надреза в углу страницы, после чего полоску пергамента проводили через небольшой надрез, а затем складывали наружу, чтобы она торчала из книги. Такие пометки помогали быстро находить нужный раздел, но в то же время портили книгу.

Кстати, немного менее навязчивый вариант, предусматривал не вырезание, а приклеивание крошечной полоски пергамента к длинной стороне страницы. Эти так называемые закладки "на переднем крае" могли даже быть заполнены дополнительной информацией, например, какой раздел начинался с обозначенного места.

Впоследствии появились подвижные закладки, которые можно было переносить между страницами. Они были более практичными. А особенно необычными были закладки в форме сердца, которые цеплялись за страницу.

Часть таких изделий, по данным исследователей, в XX веке вырезали монахини из старинных рукописей, из-за чего некоторые книги были повреждены. А существенным недостатком таких закладок было то, что их можно было отделить от страницы, а потому многие из них выпадали или читатель никогда не вставлял их обратно.



Как выглядели закладки в форме сердца / Фото Smarthistory (Бродер Герарт, "Жизнеописание святой Кристины Удивительной и святой Лутгарды")

Решением проблемы подвижной закладки стала "реестровая закладка". Она была похожа на паука с замкнутыми лапками, которая была закреплена в верхней части переплета. Она позволяла читателям обозначать несколько мест в книге.

Почему больше всего поражали именно "умные закладки"?

Однако больше всего историков поразили так называемые "умные" закладки. Их еще называли мультидинамическими закладками, ведь они состояли из шнурка и маленького диска с цифрами. Такой механизм позволял читателю запомнить не только страницу, но и конкретную колонку и строку текста, где он остановился.

Как и в случае с "закладкой-пауком", она имеет шнурок, прикреплен к верхней части переплета. Это позволяло читателю обозначить определенную страницу.

Второй компонент делал эту закладку умной: диск с написанными на нем цифрами от 1 до 4, помещен в крошечный чехол. Читатель тянул маркером вниз вдоль шнурка, пока плоская верхушка не достигала строки, где он остановился на чтении.



Умная закладка в Средневековье / Скриншот из работы Гилберта де Ла Порре, Комментарий к посланию Павла (Библиотека Хоутона, Гарвардский университет)

Это было особенно важно для средневековых книг, в которых текст часто размещался сразу в нескольких колонках. Известно, что до наших дней сохранилось лишь около 35 таких вращающихся закладок (небольшой пергаментный диск с четырьмя цифрами и крошечным отверстием посередине). Одна из них в 2005 году даже ушла с аукциона Sotheby's за 11 тысяч долларов.

