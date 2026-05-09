Про те, як росіяни вигадали Данила Галицького, розповідає український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров в інтерв'ю "Громадському радіо".

Звідки взялося ім'я Данило Галицький?

За словами історика, Данило Галицький є вигадкою російських істориків XIX століття. В усіх хроніках правитель фігурує як король Данило, Данило Руський або Данило Романович.

Натомість епітет "Галицький" з'явився значно пізніше та був потрібен російським історикам для формування власної версії історії Русі.

Данило Романович / Фото Wikipedia

Алфьоров пояснив, що після монгольської навали російська імперська історіографія намагалася вибудувати безперервний зв'язок між Руссю та Московією. Водночас існування Королівства Русі за правління Данила Романовича суперечило цій концепції, адже центр державності залишався на українських землях.

І вони придумали таку банальну схему: треба цього Данила назвати Галицьким. Тобто такий активний князь, який з монголами бився, щось робив, але він Галицький, він місцевий, він якийсь там "юго-западний князьок",

– зазначає історик.

Він також додає, що з таким ж успіхом Данило міг би також називатися Волинським, Холмським чи Перемишльським. Історик вважає, що така інтерпретація мала відсунути постать короля Данила від загальної історії Русі та закріпити уявлення про те, що спадкоємицею Русі нібито стала саме Москва.

Як Україна поступово відмовляється від імені "Данило Галицький"?

Як розповів історик-медієвіст Олександр Головко в інтерв'ю "Радіо Свобода", сьогодні науковці відмовляються від того, щоб називати правителя Данилом Галицьким.

Данило до Галича мав дуже мало стосунку. І вся його взаємодія з Галичем, скоріше, була трагічна, ніж давала йому якусь радість,

– пояснює він.

Пам'ятник королю Данилу у Львові / Фото "Історична правда"

Однак Україна досі живе зі спадщиною цього терміна. Зокрема, в нас досі існує орден Данила Галицького – державна нагорода, якою президент відзначає військовослужбовців і держслужбовців. Також ім'я "Данила Галицького" носять університети, лікарні, вулиці та аеропорт у Львові.

Тому наразі виходить так, що ім'я, яке російські історики вигадали у XIX столітті, щоб применшити постать короля Русі, ми самі закріпили на державному рівні.

Чому назви "Киїська Русь" теж не існувало?

Раніше ми також писали про те, що в середньовіччі держави з назвою Київська Русь не існувало, адже тоді її називали просто Руссю. За словами історика Олександра Алфьорова, у різних країнах використовували й інші назви.

Алфьоров зазначив, що поділ на "Київську", "Новгородську" чи "Московську Русь" з'явився лише у XVIII – XIX століттях у працях російських істориків. Вони просували ідею, нібито це була одна держава, яка з часом просто переносила свій центр із Києва до інших міст.

Історик також додав, що за радянських часів активно використовували термін "Древня Русь", щоб зменшити значення Києва в історії. Водночас українські науковці у 1970 – 1980-х роках почали популяризувати назву "Київська Русь", аби підкреслити ключову роль Києва у розвитку середньовічної держави.