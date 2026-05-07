У соцмережах уже не вперше можна побачити, як фанати публікують постер із актором Тімоті Шаламе, який зіграв головну роль у фільмі "Король". Але є одна цікава деталь цього постера, а саме те, як його створили. 24 Канал вирішив розібратися у цьому питанні та знайшов справді цікаві подробиці.

Який сюжет фільму "Король"?

"Король" (2019) – це історична драма про принца Генріха V, який спочатку живе як безтурботний і бунтівний юнак, уникаючи обов'язків при дворі, розповідається на платформі Netflix. Він віддаляється від королівського життя, не бажаючи ставати частиною жорстокої політики та війни.

Після смерті батька ситуація різко змінюється: Генріх змушений зійти на трон і взяти відповідальність за країну. Він перетворюється з "принца-гуляки" на правителя, який має приймати складні рішення в умовах війни та політичних інтриг.

Основний конфлікт фільму розгортається навколо його боротьби за владу в Англії та війни з Францією, зокрема відомої битви при Азенкурі. Генріх поступово усвідомлює, що корона – це не лише титул, а й величезний тягар, де кожне рішення має наслідки для тисяч людей. У ролі Генріха V – актор Тімоті Шаламе.



Tімоті Шаламе / фото Getty

Як проходили зйомки фільму на думку Тімоті Шаламе?

У своєму інтерв'ю Тімоті Шаламе поділився враженнями від зйомок історичної драми "Король" і підготовки до ролі Генріха V. Як розповідає Screenrant, актор зізнався, що для нього важливо було показати внутрішню невпевненість персонажа, навіть у моменти його найбільшої сили.

Ідея полягала в тому, що персонаж не до кінця впевнений у власних словах. У ньому є сумнів і усвідомлення тягаря влади, навіть коли він виголошує свої найсильніші промови,

– зазначив Шаламе.

Актор додав, що участь у масштабних середньовічних сценах стала для нього унікальним досвідом, який дозволив глибше відчути характер героя та атмосферу епохи.

Чим особливий постер до фільму "Король"?

Після виходу фільму "Король" фанати почали звертати увагу на офіційний постер стрічки, який виглядав надзвичайно "живим" і менш постановочним, ніж зазвичай буває в кіноафішах. Згодом з'ясувалося цікаву деталь: за основу постера справді взяли звичайне закулісне фото зі знімального майданчика.



Фото зі зйомок / фото Screenrant

На ньому Тімоті Шаламе сидить у кріслі, а поруч стоїть режисер Девід Мішо. Саме цей кадр і став базою для фінального промо-зображення, яке пізніше було відредаговане та використане як офіційний постер фільму. Попри це, результат вийшов напрочуд вдалим. Без знання контексту складно здогадатися, що це не постановочна студійна зйомка, а випадковий кадр зі знімального процесу.

Яку ще цікаву деталь побачили українці у постері фільму "Король"?

Куди ж без мему, який українці можуть зробити буквально з будь-чого. Так само сталося й під час обговорення постера фільму "Король": один із користувачів звернув увагу, що на бронежилеті актора відбиваються дуже знайомі риси обличчя. Нижче було прикріплене зображення лисиці, яка нещодавно стала популярним інтернет-мемом.

Лисиця на бронежилеті Тімоті Шаламе / тредс serhii_tomchuk

І справді, ті, хто раніше бачив цю лисицю, одразу побачать схожість.

