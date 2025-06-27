Бабусин недоторканий сервіз можна продати за 10 тисяч гривень: перевірте шафу

Є речі, які, здається, були у кожної сім'ї в Україні. Зокрема, величезна кількість людей пригадує сервіз у формі рибок, який часто так і не використовувався.

Його офіційна назва – "Коропове сімейство". Про це пише 24 Канал із посиланням на відео на сторінці фонду Миколи Бабака.

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Чому "Рибки" були такі популярні

Цей сервіз у 50-х роках 20 століття брав участь у міжнародних виставках кераміки у Польщі, Туреччині, США, Франції, Греції, Австрії та Фінляндії.



Сервіз був у багатьох родин / Фото з сайту шафа

У відео також відзначають, що цей сервіз був знаком статусності для українських сільських жителів. Історія "рибок" починається у 1955 році. Тоді грузинський художник Баранідзе Абесалом створив графин у вигляді риби.

Вже у 1960 році сервіз почали випускати на Ризькому фарфоровому заводі.

У 1962 році виробництво також налагодили на знаменитому Полонському порцеляновому заводі у Хмельницькій області та Городницькому порцеляновому заводі на Житомирщині,

– мовиться у ролику.

Цікаві факти про сервіз "Коропове сімейство": дивіться відео

Сервіз містить графин (700 мілілітрів) та 6 чарок (по 30 мілілітрів).

У торгівельних мережах СРСР графин можна було придбати за 2 рублі 55 копійок, а чарки – по 55 копійок. Сервіз можна купити і досі. Втім, ціни варіюються від 250 гривень до 10 тисяч.

За скільки можна купити "Рибок" / Скриншоти 24 Каналу

Сервіз випускали у різних кольорах, проте найпопулярнішими були біло-червоний і біло-синій.

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