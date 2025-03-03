Може допомогти у міжпланетній місії: що відомо про український радіотелескоп

Весь світ намагається детальніше вивчити космос. для цього потрібні спеціальні приклади, тож в Україні також є радіотелескоп.

В Україні розташований РТ-32 – найбільший радіотелескоп у Європі, створений для спостережень за космосом. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок.

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Що відомо про нього

Цей радіотелескоп створили ще у далекому 1974 році. Він був ключовою точкою для супутникового зв'язку. Після 1991 року центр почав занепадати та майже припинив своє існування, однак був відроджений українськими вченими.

Відновні роботи тривали доволі довго, однак допомогли покращити центр. Станом на 2025 рік він може досліджувати космос у будь-який час доби. Завдяки модернізації центр зможе брати участь у майбутніх міжпланетних місіях.



Так виглядає радіотелескоп для досліджень космосу / Фото Pexels

Розміри радіотелескопа вражають. Він має 50 метрів висоти та 650 тонн ваги.