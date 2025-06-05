Вік містичних сувоїв Мертвого моря встановили за допомогою ШІ

В середині минулого століття археологи виявили на Близькому Сході древні манускрипти. Дотепер було заведено вважати, що вони були створені між III століттям до нашої ери та II століттям нашої ери. Однак похибка надто велика.

Для того, аби краще дослідити ці сувої, вчені з Гронінгенського університету створили нову модель штучного інтелекту, котру назвали "Енохом". Як "Енох" допоміг у дослідженні – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як "Енох" змінює правила гри

"Енох" став першою у світі системою, котра здатна датувати єврейські та арамейські рукописи виключно за стилем письма. Навчали систему за допомогою нейронної мережі BiNet, яка розпізнає найтонші нюанси почерку.

Ми вперше змогли довести, що два біблійні фрагменти справді можуть походити з часу їхніх авторів. Це відкриває цілком нові горизонти для розуміння походження Біблії,

– кажуть дослідники.



Сувої Мертвого моря / Фото РІСУ

Команда за допомогою "Еноха" проаналізувала 135 фрагментів Сувоїв Мертвого моря. Деякі з них виявилися значно старшими, ніж раніше вважали історики. Мова йде про те, що вони належать до часів, коли жили біблійні персонажі. Похибка системи становить плюс-мінус 30 років. Для порівняння, радіовуглецевий аналіз дає похибку 250 років.

Дослідники переконані, що "Енох" є проривом не тільки для біблійної археології, адже він може допомогти у дослідженні та датуванні інших фрагментів, навколо яких зараз тривають суперечки.