Старовинні університети здаються нам майже ритуально тихими, а їхні стіни – непорушними. Ми можемо лише здогадуватися, що відбувається за ними насправді, та точно знаємо, що у їхніх стінах часто вирішується майбутнє західної цивілізації.

Тут народжуються філософські ідеї, знайомляться майбутні міністри та президенти, але водночас вербують шпигунів і приймають гроші сумнівного походження. Про такі таємниці розповідає роман "Шпигун сам на сам" Чарльза Бомонта, колишнього оперативника британської розвідки МІ6, який двадцять років працював під прикриттям у різних куточках світу, а українською книжка виходить у видавництві #книголав у перекладі Вікторії Зенгви, передає 24 Канал.

Як університетські знайомства впливають на політику

Оксфорд старший за більшість європейських держав і давно став не лише навчальним закладом. За даними самого університету, його випускниками стали 31 британський прем'єр-міністр. Водночас важливу роль відіграє не тільки освіта, а й знайомства, які студенти заводять під час навчання.

Університетське середовище допомагає налагоджувати зв'язки з людьми, які згодом обіймають високі посади в уряді, банках і медіа. Такі знайомства можуть зберігатися десятиліттями та впливати на кар'єру і важливі рішення.

Цим користуються не лише ті, хто прагне побудувати успішну кар'єру. У 1930-х роках радянська розвідка завербувала кількох студентів Кембриджського університету. Згодом вони отримали посади в британській дипломатії та спецслужбах і протягом багатьох років передавали секретну інформацію Москві. Ця група стала відомою як "Кембриджська п'ятірка".

Оксфорд / Фото Unsplash

Найвідомішим її учасником був Кім Філбі. Він навіть очолював підрозділ МІ6, який мав боротися з радянським шпигунством.

Про вплив університетських зв'язків знає і головний герой роману Чарльза Бомонта Саймон Шарман. Він не походив із заможної родини, тому під час навчання в Оксфорді вигадував собі біографію. Зокрема, натякав на родинний маєток і поні. Коли один із професорів помилково вирішив, що Саймон єврей, той не став його виправляти.

Згодом герой зрозумів, що вміння грати різні ролі він здобув ще в університеті. Робота в МІ6 лише допомогла йому вдосконалити цю навичку.

Як великі пожертви можуть зашкодити репутації університетів

Університетам постійно потрібні кошти на дослідження, стипендії та нові корпуси. Тому великі пожертви для них мають неабияке значення. Однак іноді навчальні заклади не приділяють достатньої уваги тому, звідки саме надходять ці гроші.

Один із таких випадків стався у 2011 році. Тоді директор Лондонської школи економіки Говард Девіс подав у відставку після скандалу через пожертву в розмірі 1,5 мільйона фунтів. Гроші надійшли від фонду, який очолював син колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Ще одна гучна історія сталася у 2019 році в Массачусетському технологічному інституті. Тоді у відставку подав директор Медіалабораторії Джої Іто. Причиною стало розслідування журналістів, які з'ясували, що лабораторія отримувала гроші від фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Університет офіційно вніс Епштейна до списку небажаних донорів, однак його пожертви оформлювали як анонімні. Згодом керівництво закладу визнало, що протягом 20 років отримало від нього близько 800 тисяч доларів.

Університети подекуди не приділяють достатньої уваги походженню коштів / Фото Unsplash

Подібні історії показують, що навіть відомі установи можуть закривати очі на сумнівні зв'язки заради фінансової підтримки та збереження власної репутації.

Цю тему також порушує серіал "Кульгаві коні" з Гері Олдменом, знятий за романами Міка Геррона. У центрі сюжету – агенти британської спецслужби MI5, яких після професійних невдач переводять до маловідомого відділу, сподіваючись, що ті звільняться самі.

У серіалі також показують політиків і чиновників, які використовують спецслужби для власної кар'єри. Цікаво, що сам Мік Геррон навчався в оксфордському Белліол-коледжі одночасно з Борисом Джонсоном. Письменник розповідав, що образ політика Пітера Джадда створював як портрет привілейованого, самозакоханого та безпринципного кар'єриста.

Перший сезон "Кульгавих коней" вийшов навесні 2022 року. Саме в цей період відбуваються події роману "Шпигун сам на сам".

"Кульгаві коні": дивіться трейлер

Як роман "Шпигун сам на сам" пов'язаний із реальними подіями

У романі Чарльза Бомонта історія також починається з сумнівної пожертви. Події розгортаються навесні 2022 року. Головний герой, 50-річний Саймон Шарман, уже залишив розвідку, а його власний бізнес опинився на межі банкрутства.

Неочікувано він отримує замовлення: перевірити російського олігарха та колишнього співробітника КДБ Георгія Сидорова, який пообіцяв передати Оксфордському університету сотні мільйонів фунтів.

Під час розслідування Саймон знаходить інформацію про загадкові щомісячні платежі. Вони припинилися саме в місяць смерті колишнього професора Оксфорда Пітера Маккензі, який свого часу викладав у Саймона. Також герой з'ясовує, що назва компанії, через яку Сидоров проводив операції, є зміненим латинським гаслом з герба Оксфордського університету.

Пітер Маккензі був впливовим істориком і радником британського прем'єр-міністра. Він допомагав окремим студентам будувати кар'єру та підтримував тих, хто йому подобався. Саймон до цього кола не потрапив. Колись він звернувся до професора по допомогу, але той висунув вимогу, на яку юнак не погодився. Цей випадок герой пам'ятав протягом наступних 30 років.

"Шпигун сам на сам" / Фото #книголав

Тепер Саймону доводиться знову спілкуватися з колишніми однокурсниками, які вже стали впливовими людьми. Серед них – Сара дю Кейн, його перше кохання, яка нині працює професоркою Оксфорда та таємно консультує британську розвідку щодо Росії.

Що більше герой дізнається про справу, то небезпечнішою вона стає. У романі також є деталі, які показують досвід автора в роботі спецслужб. Наприклад, Саймон намагається визначити, чи стежать за ним, за взуттям, адже він розуміє, що куртку можна змінити, а от перевзутися посеред операції значно складніше.

Події роману вигадані, однак проблема, про яку пише Бомонт, має реальне підґрунтя. У 2020 році парламентський комітет Великої Британії з питань розвідки та безпеки оприлюднив так звану "російську доповідь".

У ній ішлося про те, що британська влада протягом багатьох років дозволяла російським олігархам, пов'язаним із Володимиром Путіним, зміцнювати свої позиції в країні. Водночас походження їхніх статків часто не ставало предметом належної уваги.

Серед тих, хто отримував гроші від російських багатіїв, комітет назвав PR-агенції, благодійні фонди, політиків, а також академічні та культурні установи.

Для українських читачів роман має ще один важливий контекст. У ньому згадуються українські біженці, яких головний герой бачить на європейських вокзалах. Крім того, фінал історії відбувається у Львові. Сам Чарльз Бомонт присвятив свій дебютний роман українцям, які борються за свободу.

"Шпигун сам на сам" – це не лише історія про роботу розвідки та пошук правди. Роман показує, як брудні гроші й дружба між "своїми" роблять державу вразливою. І про людину, яка, попри власні рани та сором, наважується піти проти системи.