Штучний інтелект врятував від зникнення острів у Карибському морі
- Штучний інтелект допоміг Ангільї отримати значні доходи від продажу доменів, що закінчуються на ".ai", які стали популярними через зростання інтересу до ШІ.
Штучний інтелект змінює життя людей, адже спрощує роботу та сприяє розвитку нових технологій. Чи не найбільшу користь ШІ приніс крихітному острову в Карибському морі – Ангільї.
Ангілья, заморська територія Великої Британії, донедавна була відома завдяки туризму, пише 24 Канал. Саме туристи приносили чи не найбільше доходів на крихітному острові.
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Ангілья опинилася на цифровому скарбі
Однак туристичний рай спочатку у 2017 році зруйнував смертоносний ураган Ірма. Після цього ще одного удару по Ангільї завдала пандемія коронавірусу.
Через це Ангілья опинилася на межі виживання. Складно сказати, що було б з островом, якби у світі не стався бум штучного інтелекту.
Річ у тому, що ще у 1990-х роках, коли країнам роздавали доменні імена, Ангільї дісталися чарівні літери – ai. Тепер компанії з усього світу масово скуповують домени ai для своїх сайтів.
Відповідно гроші летять до бюджету Ангільї, яка опинилася на цифровому скарбі. Уряд інвестує їх у медицину, освіту, інфраструктуру, і навіть модернізують аеропорт.
У 2023 році видання Bloomberg писало, що Ангілья заробить мільйони від сплеску попиту на вебадреси, що закінчуються на ai, завдяки ажіотажу навколо штучного інтелекту.
Stability.ai, X.ai Ілона Маска та Character.ai – це лише деякі з популярних стартапів ШІ, які захопили домен ai, призначений островам і рифам, що входять до складу Ангільї.
Багато технологічних гігантів також мають власні вебадреси, що закінчуються на ai. Серед них Google.ai та Facebook.ai спрямовують відвідувачів на вебсторінки своїх компаній, орієнтовані на штучний інтелект, а Microsoft.ai демонструє сервіси компанії Azure AI.