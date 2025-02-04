Штучний інтелект врятував від зникнення острів у Карибському морі

Штучний інтелект змінює життя людей, адже спрощує роботу та сприяє розвитку нових технологій. Чи не найбільшу користь ШІ приніс крихітному острову в Карибському морі – Ангільї.

Ангілья, заморська територія Великої Британії, донедавна була відома завдяки туризму, пише 24 Канал. Саме туристи приносили чи не найбільше доходів на крихітному острові.

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Ангілья опинилася на цифровому скарбі

Однак туристичний рай спочатку у 2017 році зруйнував смертоносний ураган Ірма. Після цього ще одного удару по Ангільї завдала пандемія коронавірусу.

Через це Ангілья опинилася на межі виживання. Складно сказати, що було б з островом, якби у світі не стався бум штучного інтелекту.

Річ у тому, що ще у 1990-х роках, коли країнам роздавали доменні імена, Ангільї дісталися чарівні літери – ai. Тепер компанії з усього світу масово скуповують домени ai для своїх сайтів.

Відповідно гроші летять до бюджету Ангільї, яка опинилася на цифровому скарбі. Уряд інвестує їх у медицину, освіту, інфраструктуру, і навіть модернізують аеропорт.

У 2023 році видання Bloomberg писало, що Ангілья заробить мільйони від сплеску попиту на вебадреси, що закінчуються на ai, завдяки ажіотажу навколо штучного інтелекту.

Stability.ai, X.ai Ілона Маска та Character.ai – це лише деякі з популярних стартапів ШІ, які захопили домен ai, призначений островам і рифам, що входять до складу Ангільї.

Багато технологічних гігантів також мають власні вебадреси, що закінчуються на ai. Серед них Google.ai та Facebook.ai спрямовують відвідувачів на вебсторінки своїх компаній, орієнтовані на штучний інтелект, а Microsoft.ai демонструє сервіси компанії Azure AI.