Штучний інтелект змінює правила гри: як молодь готується до майбутнього в ІТ

11 квітня Львів перетворився на головну точку тяжіння для молоді, що мріє про кар'єру в ІТ. Саме тут відбувся IT Future Fest 2025 — наймасштабніша освітня подія року, яка зібрала близько 7 000 учасників, з яких понад 3 000 учасників наживо: школярів, студентів, викладачів та ІТ-професіоналів.

Цьогорічна подія стала майданчиком не лише для знайомства з ІТ-компаніями, а й для глибшого розуміння того, як штучний інтелект змінює сферу ІТ, ринок праці та підходи до професійного розвитку, передає 24 Канал.

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Від ідеї до прототипу: як ШІ формує нову реальність

Однією з ключових тем фестивалю став штучний інтелект. На головній сцені виступив Олег Пономарьов, CTO компанії It-Jim. Він зазначив, що ШІ уже зараз змінює сучасний технологічний ландшафт, адже щотижня чат GPT використовують 400 мільйонів активних юзерів, а у 2024 році інвестиції в генеративний ШІ склали $56 мільярдів. Крім того, згідно з даними McKinsey, 76% опитаних застосовують ШІ хоча б для однієї бізнес-задачі.

Штучний інтелект – це дуже непроста галузь, де постійно щось змінюється. Тому нам важливо, щоб молоді люди йшли навчатися на спеціальності, де вивчають математику, ШІ, нейронні мережі, адже молоді спеціалісти з новими підходами – дуже важливі для розвитку у цій галузі. Тому такі події дуже знакові для нашої компанії. Адже ми можемо зустрітися, поговорити, почути і побачити одне одного, відкалібруватися і знайти майбутніх співробітників,

– зазначив він.



Зібралось багато учасників / Фото, надане 24 Каналу

Освіта, що відповідає викликам часу

Серед спікерок панельної дискусії "Старт карʼєри в ІТ" прозвучали важливі акценти. Head of L&D office в компанії Eleks Олександра Мокій наголосила на важливості розвитку soft skills:

"Навчаючись на технічних спеціальностях, ви концентруєтеся на хард скілах. Але якщо ви не зможете продати рішення клієнту та команді, то вся ваша робота буде марна. Саме тому багато компаній усе більше і більше звертають увагу на софт скіли при наймі".

Вона також підкреслила важливість вміння швидко ухвалювати рішення та мислити на перспективу.



Там прозвучали важливі думки / Фото, надане 24 Каналу

Марія Машковська, студентка програми "Інтернет речей" Львівської політехніки, CEO & Co-founder стартапу Grainmolе поділилася власним досвідом, зауваживши, що університет дав багато можливостей для розвитку. Зокрема і доступ до різних конкурсів, однак, зазначає фахівчиня, сучасна технічна освіта має пройти подальшу трансформацію, щоб відповідати викликам та потребам часу.

Практика, яка готує до роботи

У кар'єрній зоні учасники мали змогу оглянути стенди понад 40 ІТ-компаній, поспілкуватися з їхніми представниками, дізнатися більше про вимоги до фахівців-початківців та сучасні тенденції на ринку, а також взяти участь у інтерактивах.

Дуже корисно, що була можливість не просто подивитись, а й поспілкуватись із представниками компаній – дізнатися більше про їхню роботу та очікування до працівників. Це реально допомагає краще зрозуміти, куди рухатись далі,

– зазначила Катерина Шинкар, учениця 9 класу солонківського ліцею.



Можливість познайомитись із професією / Фото, надане 24 Каналу

"Ми взяли участь у події, щоб знайти молоді таланти, адже вони завжди є рушієм. Вони приходять у компанію як свіжа кров, приносять нові технології, нові ідеї. У нас регулярно є вакансії для молодих спеціалістів. Студенти технічних вишів мають хороший бекграунд, вони дуже легко вливаються у команду, швидко прогресують і зростають, і ми вже бачимо позитивний ефект після закриття таких позицій, команди ніби оживають", – поділилася досвідом Ольга Білик, HR-директорка українського офісу EveryMatrix.

Крім того, протягом всієї події діяли воркшоп-зони. Акцент був зроблений на практичних навичках, необхідних для старту кар'єри. Окрему увагу приділили розвитку комунікації, адаптивності, вмінню працювати в команді – усім тим рисам, що набувають особливої ваги в умовах швидких технологічних змін.

Подія дала не просто базову інформацію, а справді цінні інсайти – актуальні теми, ментори з досвідом і багато практики,

– прокоментував Юрій Новик, студент ВПУ №29.

Освіта в дії: від AR до пошуку себе

Представники провідних українських ЗВО, зокрема НУ "Львівська політехніка", не лише презентували спеціальності, що охоплюють машинне навчання, computer vision, аналіз великих даних, а й провели практичний майстер-клас. Під час нього учасники могли власноруч створити прості AR-об'єкти та інтегрувати їх у реальний простір – саме на таких технологіях базуються маски у TikTok чи ігри на кшталт Pokemon GO. Крім того, дискутували про те, як адаптувати навчальні програми до стрімких змін у технологіях.



Технології постійно розвиваються / Фото, надане 24 Каналу

Цього року у співпраці з Львівським ІТ Кластером ми запускаємо нову програму "Системи віртуальної реальності", на якій студенти зможуть отримати кваліфікацію у розробці систем віртуальної та доповненої реальності. Ми переконані, що за цими напрямками майбутнє. Такі технології застосовуються і у військовій справі, і у навчальних системах, і у медицині, і в розважальних індустріях, – зазначила Уляна Марікуца, завідувачка кафедри СВР у НУ "Львівська політехніка".

Крім львівських вишів, на події був представлений і столичний заклад вищої освіти – Київський авіаційний інститут. Представники вишу презентували розробки своїх студентів, а також анонсували відкриття 2 нових освітніх програм у співпраці з Львівським ІТ Кластером.

"КАІ – це перший в Україні defence tech університет. І ми хочемо показати, що це не страшно, це корисно і важливо для нашої країни і підвищення обороноздатності. Крім того, нам важливо було донести майбутнім абітурієнтам, що наш університет не лише про авіацію, ми навчаємо спеціалістів зокрема у сферах кібербезпеки, інформаційних технологій, робототехніки та телекомунікацій", – прокоментувала Алла Пінчук, інженерка кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем у Київському авіаційному інституті.



Молодь зацікавлена у технологіях / Фото, надане 24 Каналу

Основні висновки: як технології формують майбутнє молоді

IT Future Fest 2025 ще раз нагадав, наскільки швидко змінюється світ технологій і як важливо бути до цього готовими. Події такого формату допомагають молоді краще орієнтуватися в нових тенденціях, розуміти, які навички будуть потрібні завтра, та бачити більше можливостей для розвитку вже сьогодні. Усе це вже впливає на вибір молоді та формує нову ІТ-екосистему України.

У свою чергу, участь компаній у події – це не просто підтримка освіти, а й інвестиція в майбутнє нашої держави. Це можливість безпосередньо взаємодіяти з талановитими студентами і випускниками, формувати позитивний імідж роботодавця та демонструвати соціальну відповідальність через підтримку молоді та розвитку технологічної освіти.

Окрім того, це унікальна нагода показати студентам та школярам, що хороші перспективи для навчання та кар'єри є саме в Україні, а не за кордоном. Адже об`єднуючи зусилля, ми разом можемо розбудовувати галузь та сприяти відновленню країни в майбутньому.