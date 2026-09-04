Більшість робить це неправильно: експерти назвали точний час заварювання чаю

Чашка добре завареного чаю – просте щоденне задоволення для мільйонів людей у всьому світі. Водночас далеко не всі знають, скільки саме часу потрібно настоювати напій, щоб він мав насичений смак, але не був гірким.

Експерти компанії Bigelow Tea Company, яка спеціалізується на чайних сумішах з 1945 року, розповіли виданню EatingWell, скільки часу варто заварювати різні види чаю.

Скільки часу заварювати чай

Тривалість заварювання залежить насамперед від виду напою. Експерти рекомендують такі проміжки часу:

чорний чай – 2 – 4 хвилини;

улун – 2 – 4 хвилини;

зелений чай – 3 хвилини;

трав'яний чай – 4 хвилини.

Водночас варто звертати увагу на рекомендації виробника, які зазвичай вказані на упаковці. Якщо ж вам більше подобається міцніший або, навпаки, м'якіший смак, час заварювання можна змінювати відповідно до власних уподобань.

Більш тривалий час заварювання чорного і зеленого чаю зазвичай призводить до отримання більш міцних і міцних чашок чаю, в той час як більш короткий час заварювання призводить до отримання більш делікатного чаю,

– зазначили у Bigelow.

Важливо правильно заварювати чай / Фото Unsplash

Водночас надто коротке заварювання може зробити чай недостатньо насиченим. Проте залишати пакетик у чашці надовго також не варто.

Річ у тім, що тривале заварювання разом із високою температурою води може сприяти виділенню надлишку танінів. Разом з іншими поліфенолами вони надають чаю його антиоксидантних властивостей, однак також зроблять напій гірким.

Як заварювати холодний чай

Для приготування холодного чаю в Bigelow радять використовувати один чайний пакетик на одну склянку окропу. Якщо ж готувати одразу 8 склянок напою, знадобиться 4 – 6 пакетиків.

Заварювати чай рекомендують протягом 3 – 5 хвилин. За бажанням його можна настоювати довше, якщо ви віддаєте перевагу більш насиченому смаку.

У компанії зазначають, що довше заварювання може бути доречним для холодного чаю, оскільки лід з часом дещо розбавляє напій.

Не менш важливою для смаку чаю є температура води. У Bigelow рекомендують використовувати свіжу воду, нагріту до температури кипіння або трохи нижчої.