Эксперты компании Bigelow Tea Company, специализирующейся на чайных смесях с 1945 года, рассказали изданию EatingWell, сколько времени следует заваривать различные сорта чая.
Сколько времени заваривать чай
Продолжительность заваривания зависит прежде всего от вида напитка. Эксперты рекомендуют следующие промежутки времени:
- черный чай – 2 – 4 минуты;
- улун – 2 – 4 минуты;
- зеленый чай – 3 минуты;
- травяной чай – 4 минуты.
При этом стоит обращать внимание на рекомендации производителя, которые обычно указаны на упаковке. Если же вам больше нравится более крепкий или, наоборот, более мягкий вкус, время заваривания можно менять в соответствии с собственными предпочтениями.
Более длительное время заваривания черного и зеленого чая обычно приводит к получению более крепких и насыщенных чашек чая, в то время как более короткое время заваривания приводит к получению более деликатного чая,
– отметили в Bigelow.
Важно правильно заваривать чай / Фото Unsplash
В то же время слишком короткая процедура заваривания может сделать чай недостаточно насыщенным. Однако оставлять пакетик в чашке надолго также не стоит.
Дело в том, что длительная заварка в сочетании с высокой температурой воды может способствовать выделению избытка танинов. Вместе с другими полифенолами они придают чаю его антиоксидантные свойства, однако также делают напиток горьким.
Как заваривать холодный чай
Для приготовления холодного чая в Bigelow рекомендуют использовать один чайный пакетик на один стакан кипятка. Если же готовить сразу 8 стаканов напитка, понадобится 4 – 6 пакетиков.
Заваривать чай рекомендуется в течение 3 – 5 минут. По желанию его можно настаивать дольше, если вы предпочитаете более насыщенный вкус.
В компании отмечают, что более длительная заварка может быть уместна для холодного чая, поскольку лед со временем несколько разбавляет напиток.
Не менее важной для вкуса чая является температура воды. В Bigelow рекомендуют использовать свежую воду, нагретую до температуры кипения или чуть ниже.