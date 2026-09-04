Експерти компанії Bigelow Tea Company, яка спеціалізується на чайних сумішах з 1945 року, розповіли виданню EatingWell, скільки часу варто заварювати різні види чаю.
Скільки часу заварювати чай
Тривалість заварювання залежить насамперед від виду напою. Експерти рекомендують такі проміжки часу:
- чорний чай – 2 – 4 хвилини;
- улун – 2 – 4 хвилини;
- зелений чай – 3 хвилини;
- трав'яний чай – 4 хвилини.
Водночас варто звертати увагу на рекомендації виробника, які зазвичай вказані на упаковці. Якщо ж вам більше подобається міцніший або, навпаки, м'якіший смак, час заварювання можна змінювати відповідно до власних уподобань.
Більш тривалий час заварювання чорного і зеленого чаю зазвичай призводить до отримання більш міцних і міцних чашок чаю, в той час як більш короткий час заварювання призводить до отримання більш делікатного чаю,
– зазначили у Bigelow.
Важливо правильно заварювати чай / Фото Unsplash
Водночас надто коротке заварювання може зробити чай недостатньо насиченим. Проте залишати пакетик у чашці надовго також не варто.
Річ у тім, що тривале заварювання разом із високою температурою води може сприяти виділенню надлишку танінів. Разом з іншими поліфенолами вони надають чаю його антиоксидантних властивостей, однак також зроблять напій гірким.
Як заварювати холодний чай
Для приготування холодного чаю в Bigelow радять використовувати один чайний пакетик на одну склянку окропу. Якщо ж готувати одразу 8 склянок напою, знадобиться 4 – 6 пакетиків.
Заварювати чай рекомендують протягом 3 – 5 хвилин. За бажанням його можна настоювати довше, якщо ви віддаєте перевагу більш насиченому смаку.
У компанії зазначають, що довше заварювання може бути доречним для холодного чаю, оскільки лід з часом дещо розбавляє напій.
Не менш важливою для смаку чаю є температура води. У Bigelow рекомендують використовувати свіжу воду, нагріту до температури кипіння або трохи нижчої.