Експерти компанії Bigelow Tea Company, яка спеціалізується на чайних сумішах з 1945 року, розповіли виданню EatingWell, скільки часу варто заварювати різні види чаю.

Скільки часу заварювати чай

Тривалість заварювання залежить насамперед від виду напою. Експерти рекомендують такі проміжки часу:

чорний чай – 2 – 4 хвилини;

улун – 2 – 4 хвилини;

зелений чай – 3 хвилини;

трав'яний чай – 4 хвилини.

Водночас варто звертати увагу на рекомендації виробника, які зазвичай вказані на упаковці. Якщо ж вам більше подобається міцніший або, навпаки, м'якіший смак, час заварювання можна змінювати відповідно до власних уподобань.

Більш тривалий час заварювання чорного і зеленого чаю зазвичай призводить до отримання більш міцних і міцних чашок чаю, в той час як більш короткий час заварювання призводить до отримання більш делікатного чаю,

– зазначили у Bigelow.

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Важливо правильно заварювати чай / Фото Unsplash

Водночас надто коротке заварювання може зробити чай недостатньо насиченим. Проте залишати пакетик у чашці надовго також не варто.

Річ у тім, що тривале заварювання разом із високою температурою води може сприяти виділенню надлишку танінів. Разом з іншими поліфенолами вони надають чаю його антиоксидантних властивостей, однак також зроблять напій гірким.

Як заварювати холодний чай

Для приготування холодного чаю в Bigelow радять використовувати один чайний пакетик на одну склянку окропу. Якщо ж готувати одразу 8 склянок напою, знадобиться 4 – 6 пакетиків.

Заварювати чай рекомендують протягом 3 – 5 хвилин. За бажанням його можна настоювати довше, якщо ви віддаєте перевагу більш насиченому смаку.

У компанії зазначають, що довше заварювання може бути доречним для холодного чаю, оскільки лід з часом дещо розбавляє напій.

Не менш важливою для смаку чаю є температура води. У Bigelow рекомендують використовувати свіжу воду, нагріту до температури кипіння або трохи нижчої.